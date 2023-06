Az ember időnként nem kap levegőt azt látva, hogy a nagy hír- és kattintásszámversenyben mire nem képesek egyes internetes portálok. Most éppen egy szolidabb változat borzolja idegeimet. Azt írják, hogy június harmadik vasárnapja a világ legtöbb országában az apák napja. Az apaságot és a szülői szeretetet ünnepik ilyenkor, mintegy az anyák napja párjaként. Hoznak is példaként három országot. Ebből Ausztriában június második vasárnapja, Németországban pedig a húsvét utáni negyvenedik nap, tehát mozgó dátumú, míg az USA-beli apák napjának időpontját elhallgatja a cikk. Be is ugrott, hogy jó 40-50 évvel ezelőtt mi is elirigyeltük az anyáktól, hogy nekik külön ünnepet szánnak, s kitaláltunk magunknak egy apák napját. Mit is választhattunk volna, mint az Ivó névnapot, ami történetesen azóta is május 19-re esik. Ehhez az Ivóhoz passzolni látszik a kritizált cikk Németországra vonatkozó fejezete: „... a férfiak többnyire kerékpárral indulnak túrázni, rengeteg alkoholt visznek magukkal, és gyakran vendéglő vagy kocsma a túra célpontja. Hogy a nehézségeket kiküszöböljék, kézikocsit, talicskát vagy éppen biciklire szerelt utánfutót visznek magukkal az útra, amelyeket előszeretettel díszítenek orgonával és nyírfaágakkal.” Mielőtt még bárki a mellét kezdené döngetni – mi már fél évszázada is megmondtuk! –, ajánlom figyelmébe azt a tényt, hogy Szent Ivó a jogászok, ügyvédek védőszentje, aki anno a világi és az egyházi bíróságok előtt védelmezte a szegények ügyeit.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)