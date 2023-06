A Francia Köztársaság képviselői látogattak el a napokban a Mikszáth Kálmán Gimnáziumba, ahol egy rangos elismerést és francia nyelvvizsgák eredményét is átadtak, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a hivatalos oldalán.

Mint írták, az ünnepélyes rendezvényen Claire Legras francia nagykövet úgy fogalmazott, hogy Franciaországban három fő érdemrend van, amely a nemzet szintjén fontos. Ez a Becsületrend, a Nemzeti Érdemrend és az Akadémiai Pálmarend. Utóbbival azokat az oktatókat, tanárokat díjazzák, akik fontos cselekedeteket hajtottak végre az oktatás területen, legyen az alap- vagy felsőfokú. Ahhoz, hogy valaki ezt az érdemrendet megkaphassa kiemelkedő teljesítményt kell nyújtani. A fontos elismerést Aurélien Atinsinak, a pásztói gimnázium igazgató-helyettesének ítélték oda.

A francia nagykövet azzal kapcsolatban, hogy miért pont Aurélien kapta az érdemrendet, elmondta: már negyven éve él Magyarországon és évtizedek óta tanítja a biológiát francia nyelven a pásztói francia tagozaton, több éve pedig vezeti is a kéttannyelvű tagozatot ráadásul a kezdetektől eredményesen, szívvel-lélekkel dolgozik. – Kiváló továbbá a kezdeményező képessége is, áttudja adni a tudást a tanulóknak, és együttműködik a kollégáival. A francia intézettel is kiváló kapcsolatot ápol, valamint pedagógiai innovációkat hajt végre. Mindez pedig nagyon fontos a francia nyelvi közösségnek Magyarországon. Pásztó, sőt nemzeti-magyar szinten is nagyon fontos feladatot lát el – emelte ki a nagykövet, hozzátéve: – Az országunk és Magyarország közötti kapcsolat nagy múltra tekint vissza. Fontos partnerek vagyunk a kereskedelem, a hadászat és a kultúra terén is. Utóbbi különösen fontos számunkra, ha valaki ugyanis a francia nyelvet választja, egy új kultúrát és nyelvet ismer meg. Pásztó is fontos szerepet tölt be a kulturális kapcsolatokban, amely mindkét ország számára kiemelt jelentőségű. Aurélien Atinsi megtiszteltetésnek érzi, hogy méltónak találták a díjra.

– Bár ezt a díjat én kaptam, de úgy gondolom, nem egyedül én érdemeltem ki. Van körülöttem egy nagyon jó szakmai csapat, a kollégák befogadtak és ennek köszönhető, hogy eredményesen oktatunk és tudunk együtt dolgozni. A csapat minden tagja nagyon komolyan veszi a munkáját. Mélyen megérint az a szeretet, amely felém árad, ez bátorít a további munkára – fejtette ki az igazgató-helyettes, aki azt is megfogalmazta, hogy talán Pásztó Magyarországon az egyik „legfranciásabb” város, hiszen minden valószínűség szerint itt a legnagyobb a franciául beszélők száma az összlakossághoz viszonyítva, írta közleményében az egri egyetem.