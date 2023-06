Megújult az MVM Émász Áramhálózati Kft. 132/22 kV-os alállomása Lőrinciben. A cég közleménye szerint a minden elemében megújult létesítmény 30 Heves és Nógrád vármegyei település közel 39 ezer ügyfele, többek között jelentős ipari üzemek számára biztosítja hosszú távra a villamos energiát.

A Lőrinci alállomás az MVM Émász legnagyobb, legtöbb nagyfeszültségű mezőt tartalmazó alállomása, ide csatlakozik – számos nagyfeszültségű távvezeték mellett – az ország gyorsindítású erőművi blokkjainak egyike is. A komplex beruházás közben a létesítmény folyamatosan működött, megszakítás nélkül zajlottak az üzembe helyezések, és nem volt szükség a bekapcsolódó távvezetékek ideiglenes lekapcsolására közölték.

Ezzel párhuzamosan az alállomás mellett létesült MVM Hálózat Oktatási Központ kiegészült egy külső tanpályával. A 2021 őszén létrejött központ különleges adottságokkal bír: Csarnok nevű oktatóműhelyében például szabadvezetékes mintahálózaton tudnak kisfeszültségű (hálózati-, közvilágítási-, csatlakozószerelési-, vagy mérőhelyi) szerelési munkákat tanulni az MVM hálózati szakemberei.

Az új egyedülálló külső tanpályán pedig középfeszültségű hálózatok és kapcsolóállomások állnak rendelkezésre a továbbképzések elvégzéséhez, valamint oktatnak napelem szerelést és a napelemek villamos energia átviteli hálózatra történő csatlakoztatását is. A tanpálya a jövőben akár iskolarendszerű szakképzések, vagy az MVM Csoport külsős partnerei szakképzéseinek gyakorlati helyszínéül is szolgálhat, valamint az MVM Energetikai Ágazati Képzőközpontban duális oktatás keretében résztvevő tanulók is gyakorolhatnak majd rajta, tájékoztattak.

