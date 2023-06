Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ez év augusztusában és szeptemberében is indít 30 és 60 órás blended pedagógus továbbképzéseket, amelyeket az egyetem C épületében tartanak. Az EKKE – honlapján is elérhető – tájékoztatása szerint a képzések vezetői a Digitális Technológia Intézet munkatársai. A továbbképzések finanszírozása egy pályázat keretében elnyert támogatás terhére történik, a résztvevők számára díjmentes.