A jelen önkormányzati ciklus a célegyenesébe fordult – egy esztendő van hátra a a jövő évi helyhatósági választásokig. A járvány, a nyomában járó világgazdasági válság, s az azt tovább mélyítő orosz-ukrán háború a 2019 ősze óta működő önkormányzatok mindegyikét, így az abasárit is, addig soha nem látott nehézségek elé állították. Kazsu Attila polgármester – visszatekintve a mögöttük hagyott időszakra – arról beszélt portálunknak, hogy az elmúlt három év pontos, takarékos és rendkívül fegyelmezett munkájának köszönhetően Abasáron több fontos önerős fejlesztésre is forrást tudtak biztosítani.

– Ehhez szükség volt olyan változásokra az elmúlt időszakban, amivel szakmai alapokra tudtuk helyezni az intézmények irányítását, hogy takarékosabban és hatékonyabban tudjunk működni. A jelenlegi gazdasági nehézségek, energiaárak, a munkaerőhiány miatt rendkívül nehezen tervezhető az önkormányzat költségvetése. A csökkenő pályázati lehetőségek mellett próbálunk olyan feladatokra koncentrálni, amelyek minél több ember kényelmét biztosítják. Régi klasszikus probléma a járdák hiánya. Tudjuk, hogy ez sok helyen okoz nehézséget. Talán a legveszélyesebb, legtöbb gyalogost érintő gond a lakótelep és a téesz épülete közötti járda hiánya volt, ezért esett a választás a Fő úti gyalogjáró megépítésére. Nagyságrendileg egy katonadal fesztivál árát közelítette meg a ráfordítás. Hasonlóan sok embert érintő probléma volt az iskolába, az óvodába érkezők biztonságos parkolása. Itt az árkok befedésével parkolóhelyeket alakítottunk ki. Meg kell említeni a Fő út bevezető szakaszán az útpadka és a vízelvezetés felújítását is, nagyon sokszor okozott veszélyt az erre közlekedők számára a leszakadt útszél. Az örömteli gyermekarcok a legjobb értékmérői, hogy jól döntöttünk, amikor az iskolaudvaron műfüves focipályát és játszóteret hoztunk létre – sorolta Kazsu Attila.

A polgármester azzal folytatta, hogy a munka nem áll meg itt.

– Szerencsére olyan elkötelezett szakemberek dolgoznak az önkormányzati hivatalban és egyéb intézményeinkben, akikkel a műszaki tervezéstől az engedélyezési, jogi, technikai és adminisztrációs előkészítéseken keresztül az ellenőrzést is magunk tudjuk elvégezni. Azért is tudunk költséghatékonyak lenni, mert a kivitelezési fázis egy részén kívül mindent a saját szakembereinkkel valósítunk meg. A megfelelő munkavállalók mellé nagy szükség volt a munkavégzés korszerű eszközeire: az elmúlt három évben tíz kisebb-nagyobb munkagép és eszköz beszerzésével lett hatékonyabb az önkormányzati munka. A feladatok elvégzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy mind a polgármesteri hivatal, mind az intézmények még inkább lakosságbarátok és könnyebben elérhetőek legyenek. Úgy gondolom, hogy mind engem, mind valamennyi kollégámat nagyon sok kommunikációs csatornán át el lehet érni, és minden kérést, észrevételt megpróbálunk megfelelően kezelni – mondta Kazsu Attila.

A polgármester gyönyörű környezetben található, nagyszerű adottságokkal bíró településnek nevezte Abasárt.

– Talán nem is értékeljük ezt kellően. Az ember jogos vágya a folyamatos fejlődés, de a mindennapi élet örömteli pillanataihoz az elfogadás, az elégedettség is szükséges. Az önkormányzati csapat tagjaival együtt bízom benne, hogy eddig elvégzett munkánk jól látható az abasári lakosok számára. Bízom abban is, hogy a nehezebb helyzetekben a továbbiakban is mindig újra össze tudunk fogni. Remélem, hogy a fáradságos munkával itt megteremtett értékre még generációkon át tudunk vigyázni mi, az abasári közösség tagjai – fogalmazott Kazsu Attila.