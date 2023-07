Az Egri Líceumban sikeresen lezajlott a Tittel Pál Könyvtár által szervezett programsorozat a Múzeumok Éjszakáján - adták hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hivatalos oldalán. Június 24-én éjszakába nyúló programokkal várta a könyvár a látogatókat, a rendezvényeken 2200-an vettek részt.

A programon alig érkeztek meg a kisállatok, máris gyerekek rohamozták meg a termet. A kicsik kedvence a törpenyuszi volt. A madárpók, a szakállas agáma, a leopárd gekkó is kikerült a terráriumból és a bátrabb gyerekek megsimogathatták. A vörös farkú boa a felnőttek körében volt népszerű. A Rejtély a Líceumban – családi kincsvadászaton nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is izgatottan vettek részt. A Klasszikus mesék diafilmen programra is sokan voltak kíváncsiak.