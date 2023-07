A BNPI működési területén is nagy gondokat okoznak az inváziós növényfajok, amiket nevezhetnénk csak "szépséges szörnyetegeknek" is. A bíbor nebáncsvirág különösen a Tarna-Lázbérci Tájegységben, a Csernely-patak mentén a forrásvidéktől a Lázbérci-víztározóig, valamint Nekézseny és Uppony községek közti szakaszon terjedt el. Több probléma is van vele.

– A bíbor nebáncsvirág sűrű állományokat képez, elnyomja az eredeti lágyszárú növényzetet, teljesen átformálva az érintett ökoszisztémát. A természetközeli ártéri erdők spontán regenerálódását, megújulását és a szabályozott vízfolyások mesterséges rehabilitációját is akadályozza, ezáltal jelentős gazdasági károkat okoz. Sekélyen gyökerezik, a talajból könnyen kifordul, így nagyobb állományai veszélyeztethetik a partok stabilitását is. Letöredezett szárrészei vízfolyások segítségével szállítódhatnak, könnyen meggyökeresednek. A bolygatás kedvez terjedésének – tájékoztatta portálunkat a BNPI, s felhívták a figyelmet, hogy a növény virágzása idén július 24. és augusztus 11. között várható.

Ebben az időszakban két alkalommal hirdetnek önkéntes programot, a segítséget pedig díjazzák.

A jelentkezők Baráth Zoltán természetvédelmi őr vezetésével vehetnek részt az inváziós bíbor nebáncsvirág irtásában.

Amilyen szép, olyan káros

Forrás: Schmotzer András/BNPI

Július 29-én 8 és 12 óra között, valamint augusztus 5-én szintén 8-tól délig vehetnek részt a munkálatokban, találkozás mindkét nap az upponyi focipálya mellett lesz, védőkesztyűt a szervezők biztosítanak, majd kézzel húzzák ki az önkéntesek a növényeket a talajból.

Az eseményre előzetes regisztráció szükséges az alábbi e-mail címen: [email protected]. A szervezők kérik, hogy az üzenetben jelöljék meg a résztvevők számát és a választott program dátumát., a tárgy mezőben pedig tüntessék fel, hogy „nebáncsvirág”.

– Ha hatékonyan távolítjuk el ezen özönnövényeket a természetből, felszámolásuk körülbelül négy év alatt hozhat végleg sikert. Legyenek részesei ennek a kiemelt természetvédelmi tevékenységnek! – hangsúlyozták.

Aki részt vesz valamelyik napon, garantál ajándékot kap. Névre szóló oklevelet kapnak munkájukért, s ez tíz százalék kedvezményt biztosít a Bükki Csillagdában a helyszíni jegyvásárlás árából.