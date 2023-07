Szavai szerint a gépesítettséggel lassan feledésbe merültek az aratás hagyományai. Nem csak a munka, a hozzákapcsolódó szokások is. Ezért született meg 31 évvel ezelőtt Sarudon az Aratófesztivál gondolata, s a fesztivál azóta segít megőrizni ezt a régi szép hagyományt.

A beszédet követően Eperjes István plébános megáldotta az aratótáblát, s a csapatok pedig sorsolást követően belekezdtek a rendvágásba, az asszonyok pedig a marokszedésbe.

A nagyúti versenyzők kaszása Várkonyi Flórián portálunk kérdésére felidézte a régi időket, amikor a hatvanas években gyerekként már maga is megtapasztalta az aratás nehézségeit. Ekkor már ugyan megindult a gépesítés, a téeszesítés, de saját kis parcelláikon az egyéni gazdák még kaszával arattak.

– Hajnalban kimentünk, amíg a nagy meleg be nem jött, addig arattunk. Délben természetesen pihenés volt, a lovakat is elvittük megitatni. Ebéd után, amikor már enyhült a meleg folytattuk az aratást – mesélte az eseményen a gazda, aki a mai napig tart lovakat, s van fogata.

A megannyi aratófesztiválra érkezett népi együttes közül portálunk az egri Senior Kulturális Kör asszonyait kérdezte arról, hogy milyen produkcióval készültek. Vezetőjük, Kovács Margit szavai szerint ahová hívják őket, oda mennek, és nagyon sok felé hívják is őket. Most itt néptáncot mutatnak be. Akik pedig vezetőjük mellett megérkeztek ide Sarudra, sorra és be is mutatkoztak portálunknak.