Augusztus 28-tól Gyöngyösön is érvényesek a szeptemberre szóló tanulóbérletek a helyközi és helyi buszjáratokon, adta hírül a városháza. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a 2023-/2024-es tanév problémamentes elindulása érdekében engedélyezte, hogy a helyközi közlekedésben augusztus 28-án, hétfőn üzemkezdéstől elfogadják a szeptemberre szóló tanulóbérleteket. A gyöngyösi városháza közlése szerint az egységes alkalmazás érdekében, a Volánbusz Zrt. javaslatára, az önkormányzat egyetértésével a gyöngyösi helyi közlekedésre is kiterjesztették az intézkedést, így a szeptember havi tanulóbérletekkel már augusztus 28-tól, jövő hétfőtől érvényesen lehet utazni a helyi járatokon is.