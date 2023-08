A Báder Ernő Akusztik Band ünnephez méltó zenei produkciójával kezdődött az augusztus 20-i ünnepség, majd Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

– Azoknak az alapoknak, amiket a Szent Istváni vezetés az "asztalra letett", azoknak köszönhetően látjuk kultúránkat, épített örökségünket, s mindent, ami napjainkat meghatározza. Egy hatalmas életmű ez, amely múltunk egy olyan része, hogy - kicsit paradox módon - még mindig előttünk jár. Nem kell keresnünk olyan személyeket a jelenben, akik méltóbbak lehetnének a Szent Istváni életműnél. Ott van nekünk egy olyan király, akire nem csak augusztus 20-án érdemes odafigyelni, hanem az élet különböző nehézségeiben érdemes erőt meríteni az ő intelmeiből és gondolataiból, s érdemes megvizsgálni, neki milyen lépéssel mi volt a célja. Mert minden minden lépése azt szolgálta, hogy most, 2023-ban magyarok ünnepeljenek szerte a Kárpát-medencében – emelte ki ünnepi beszédében a polgármester, és hozzátette, keresztény hitünknek megfelelően az Isteni parancsokat kell követnünk.

Ezt követően elismeréseket osztottak ki.

Az egri önkormányzata közgyűlése Eger város hírnevének öregbítéséért, valamint kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Díszpolgári Címet adományozott Dr. Sós Csaba Magyar Úszó Válogatott szövetségi kapitány, egyetemi tanár részére.

– Dr. Sós Csaba orvos, mesteredző, egyetemi tanár, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, 1957-ben született Egerben. Itt töltötte kisgyermekkora egy részét és itt sajátította el az úszósport alapjait is. Annak ellenére, hogy családjával viszonylag korán Budapestre költözött nem szakadt el teljesen Heves megyétől, Eger városától. Amennyire az ideje engedi, szívesen látogat Egerbe rokonokhoz, barátokhoz, illetve többször vesz részt a városban személyesen, elsődlegesen az úszósporthoz köthető szakmai programokon. Előadásai, baráti beszélgetései során büszkén idézi fel egri gyökereit, a városban eltöltött éveket, az egri úszósport sikereit és a benne rejlő lehetőségeket.

Dr. Sós Csaba a legendás Széchy Tamás tanítványaként, már úszó pályafutása során is figyelemre méltó eredményekkel büszkélkedhetett, többek között többször volt magyar bajnok, háromszor vett részt olimpián, kiemelkedő eredményt ért el az úszó- Európa-bajnokságon Jönköpingban, ahol 400 méter vegyesen bronzérmet szerzet, illetve az 1978-as úszó-világbajnokságon Nyugat-Berlinben ahol 400 méter vegyesen ötödik helyezést ért el

Kivételes úszó pályafutása után sem szakadt el a sporttól példaértékű módon tanult, képezte magát. Először a Testnevelési Főiskolán szakedzői szakon edzői oklevelet szerzett, majd tanulmányai folytatásaként a Semmelweis Egyetem, Általános Orvos Tudományi Karán szerzett diplomát. 1987-től a Testnevelési Főiskola munkatársa. PhD. tudományos fokozatát a Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Karán szerezte. Később az Úszás és Vízi sportok Tanszék tanszékvezetője lett. 2019-ben habilitált a Testnevelési Egyetemen, majd 2020-ban egyetemi tanár címet kapott. Nemcsak elméleti, hanem a gyakorlati területen is kamatoztatta és fejlesztette tudását. Az 1980-as évektől edzősködött. Volt a Budapesti Spartacus edzője, az FTC úszó-szakosztályának vezetőedzője, a Magyar Úszó Szövetség edzőbizottságának tagja, majd a szövetség alelnöke. Jelenleg a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.

Gyakorlati és elméleti szakemberként számtalan alakalommal szinte a világ minden táján tartott és tart előadásokat

Kiváló, közkedvelt kifejezésmódja a bonyolult sportélettani, fizikai és pszichikai összefüggéseket a laikus számára is érthetővé teszi nem véletlen, hogy gyakran szerepel a televízióban és egyéb kommunikációs felületeken, mint riportalany vagy szakkommentátor. Szívesen említi interjúiban egri kötődését. Dr. Sós Csaba érdemeinek elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt, a Magyar Éremrend Lovagkeresztjének díjazottja – hangzott el a méltatásában.

Az egri közgyűlés kiemelkedő közéleti és szakmai tevékenysége elismeréseként „Pro Agria” Életmű díjat adományozott Badacsonyi Bohus Gabriella, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnöke részére.

Mint mondták, Badacsonyiné Bohus Gabriella életre szóló jellemző egrisége, szakmai érdeklődése és lokálpatrióta kötődése színes egyéniségén keresztül van jelen a mindennapokban, hiszen 1978-tól országjárás vezető, 1989-től idegenvezető, és ezen keresztül a 90-es évektől az Egyesület Eger Idegenforgalmáért tagja, 2000-től alelnöke, majd 2006-tól elnöke. A városunkba érkező delegációk fontos személyek kísérője, általa ismerték meg Eger értékeit. Egyik kezdeményezője volt annak az összefogásnak, amelynek eredményeként a város turizmusának fejlesztése érdekében létrejött az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Szívesen nyilatkozik aktuális eseményekről az országos médiumokban is, és ad hírt Egerről minden fórumon

Szakmai körökben, országos szinten is munkája révén olyan kapcsolatot ápol, amelyek segítenek Eger városára irányítani a figyelmet

Az általa életre hívott kosztümös séták, ugyanúgy népszerűek, mint az Iskolásoknak, diákoknak készített témacsoportokra és korosztályokra bontott interaktív kérdőíves feladatlapjai. Egri különlegesség a nyári turista szezonban a kezdeményezésére kialakított szombatonkénti garantált városnéző séták. Gyakoriak a hátrányos helyzetűek és a fogyatékossággal élők számára nyújtott csoportkísérései. Ellenszolgáltatás nélkül fogadja a határon túlról – Kárpátaljáról, Erdélyről, Vajdaságból és a Felvidékről – érkező vendégeket, továbbá az érseki székhelyet felkereső zarándokokat. A helyi civil életbe 2006-ban az Egri Civil Kerekasztal munkáján keresztül kapcsolódott be és ott az Idegenforgalmi és Kereskedelemi szekció vezetőjeként fogja össze a szakirányú csoportot. Évek óta részt vesz Eger Civil Ünnepe és Eger Civil Randevújának szervezőjeként az értékteremtő munkában, a helyi civil élet alakításában. Egyesülete a „Virágos Egerért, Szép Környezetért” verseny egyik alapító szervezője, ahol minőségi jelenléttel vesz részt a feladatok megvalósításában. Több mint 15 éve civil szakmai delegáltként vesz részt Eger MJV Önkormányzatának Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottságában. Színes egyéniségével, sokrétű tudásával, újszerű programszervezési gazdagságával sok ember bizalmát élvezi és elismerését váltja ki. Javaslatai, véleménye figyelmet érdemlőek, közéleti tevékenysége, önzetlensége és segítőkészsége példaadó. A turizmus-idegenforgalom területén végzett szakmai és civil munkáján keresztül sokat tett Eger városáért, a város jó hírnevéért.

Kiemelkedő közéleti és szakmai tevékenysége elismeréseként „Pro Agria” Életmű díjat adományoztak Cseh István vállalkozónak, az Eger és Vidéke Ipartestület elnökének.

Méltatásából kiderült, Cseh István 43 éve vállalkozó, fő területe a háztartási gép szerelés. A több évtized során sok ezer egri családnál segített a régi gépek megjavításában, új gépek üzembehelyezésével. Munkája során lépést tartott technológiai digitalizációs fejlődéssel. Lakossági szolgáltatása mellett, agrár vállalkozást is vezet. A több mint 50 éves vállalkozói tevékenysége mellett részt vett az Eger és Vidéke Ipartestület munkájában, melynek jelenleg is elnöke 1994 óta.

„Pro Agria” Életmű díjat adományoztak Cseh István vállalkozónak

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Kezdetektől aktív elnökségi tagja a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, kézműves tagozatnak, az Országos Klímaszövetségben képviselte vezetőségi tagként Heves megyét

Újjáalakulás kezdete óta, 1996-tól Fertálymester, öt évtizede aktív tagja a városi, megyei közéletnek. Magánemberként, több közéleti köztéri kezdeményezés fűződik nevéhez. pl. szobor állítás, játszótér felújítás, óvodai fejlesztések. Ezen projekteket nemcsak szervezte, hanem jelentős összegekkel támogatta is. Kiemelkedő szakmai és közéleti életútjával nemcsak hozzájárult a város fejlődéséhez, hanem családi hátterével, emberi magatartásával nagyon sok embernek is jó példát mutatott.

Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért az egri közgyűlés „Pro Agria” szakmai díjat adományozott dr. Puja Sándor házi gyermekorvos részére, aki 24 éve él é dolgozik Egerben. 2010-től praktizál Eger 7. számú gyermekkörzetében, 2018 óta Pétervásárán végzi helyettesítőként a gyermekorvosi feladatokat. 2010-2017-ig a felnőtt- és gyermekbeteg ellátást is biztosította a Verpeléti Körzeti Ügyeleten. 1995-2001-ig a Heves Megyei Markhot Ferenc Oktató Kórház és Rendelő Intézet újszülött- csecsemő- gyermek osztályán végzett gyógyító tevékenységet. 2000-ben csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgát tett. 2016 óta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének Heves megyei küldöttjeként aktívan képviseli az országos fórumokon az alapellátás orvosait. Az innováció az élete része. Eger MJV Önkormányzata védő-oltási vakcináziós projektjében is aktívan részt vett. 2017 óta havi rendszerességgel szervezi „Közéleti Kávéház” című programot, melyeken változatos témájú szakmai továbbképzést biztosít, de a közösségi élet lehetőségeit is megteremti a házi gyermekorvosok számára.

A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért „Pro Agria” szakmai díjat kapott dr. Takács Mónika, a Hajléktalanok Gondozó Háza háziorvosa. Dr. Takács Mónika a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett, általános orvosként. Ezt követően az egri Markhot Ferenc Kórházban helyezkedett el. Szakvizsgázott belgyógyászatból, háziorvostanból, és gerontológiából. 2003. január 1.-től a Hajléktalanok háziorvosa. Több mint 20 éve a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb embereket gyógyítja, hivatását nagy empátiával és türelemmel gyakorolja. Ez idő alatt szinte az összes, intézményben ellátott hajléktalan emberrel kapcsolatba került. A betegeket nem csak az intézményben fogadja, ha szükséges akár külterületen, lakhelyül szolgáló menedékükben is ellátja. Segítségével a hajléktalanellátás Egerben sokrétű szolgáltatássá tudott válni. Munkájára az önzetlenség, lelkiismeretesség, segítőkészség, és az alaposság jellemző.

„Pro Agria” szakmai díjat kapott dr. Takács Mónika, a Hajléktalanok Gondozó Háza háziorvosa

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Egerért végzett magas színvonalú tevékenységéért posztumusz „Pro Agria” szakmai díjat adományoztak B. Szabó Pál részére. A díjat a családja vette át.

Méltatásában elmondták, B. Szabó Pál a rendszerváltozást megelőző években korát megelőző eszméivel, akkori művelődésszervező munkásságával intenzív hatást gyakorolt a diktatúrából mindinkább kiábránduló egri értelmiség útkeresésére. Az 1980-as évek Magyarországán egyike volt azoknak az ellenzékieknek, akik előkészítették az 1990-es rendszerváltó fordulatot.

Posztumusz „Pro Agria” szakmai díjat adományoztak B. Szabó Pál részére, a díjat a családja vette át

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Egerben már az 1980-as évek második felében, az egykori Ifjúsági Házban nagy érdeklődést kiváltó politikai előadássorozatot szervezett, amelyre az akkor fennálló viszonyokat bíráló országos hírnevet szerzett értelmiségieket, politikusokat is meghívott. Vendégül látta például többek között azt a Romsics Ignác kiváló történészt, aki „elszólva magát”, előadásában már akkor forradalomnak nevezte az 1956-os eseményeket

Mindezzel az egyik oldalon élénk rokonszenvet, a másikon nagy riadalmat keltve. B. Szabó Pál nem véletlenül kapott 1988-ban Egerből egyedüliként meghívást abba a legendás lakitelki nagy sátorba, ahová az ország minden részéből bátor értelmiségiek gyűltek össze, hogy elemi erővel kinyilvánítsák Magyarország nemzeti szellemű, demokratikus jogállammá történő átalakításának elodázhatatlan szükségességét. A rendszerváltó MDF helyi alapítói közé tartozott, és tagja volt az első demokratikusan megválasztott egri önkormányzati képviselőcsoportnak. Azon véleményformáló egriek közé tartozott az 1990-ben bekövetkezett fordulat után is, akik meg nem alkuvó, radikális szellemiséggel napjainkig szemben állnak a mai napig utóvéd-harcot folytató posztkommunista, liberális érdekcsoportokkal. Őt haláláig a nemzet és a haza sorsa iránt érzett felelősségtudat vezérelte.

Az egri közgyűlés az eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést adományozott dr. Rozs László szakorvos részére, aki 1987-ben született Zalaegerszegen, majd Nyíregyházán élt, ahol a Krúdy Gyula gimnáziumban végzett. Ezt követően folytatta orvosi tanulmányait a Debreceni Egyetemen, ahol 2012-ben kapta meg diplomáját. Ekkor helyezkedett el városunk kórházában, jelenleg is a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet orvosa. 2017-ben kiváló minősítéssel szerezte meg szülész-nőgyógyász szakorvosi szakképesítését, majd 2018-ban sikeres szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai licensz vizsgát tett. Számtalan előadást tartott és pályázatokon vett részt. Betegei, szakmai felettese és a kórház vezetése munkáját elismeri. Kiemelendő az új eljárások iránti fogékonysága, az önképzés, az oktatásban való részvétele. A betegekkel kialakított viszonyát a humánum és a türelmesség jellemzi. Probléma megoldási készsége, kritikai és önkritikai képessége a munkatársakkal kialakított korrekt viszony lehetőséget biztosított arra, hogy átfogó-önálló feladatokat is kapjon. Feladatait teljeskörűen átlátja, a rábízott területen kiegyensúlyozottan végzi a munkáját.

„Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést kapott dr. Mezei Ilona részlegvezető főorvos.

– Dr. Mezei Ilona általános és középiskolai tanulmányait Tiszaújvárosban végezte, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát 1980-ban. 43 éves orvosi működését Miskolcon kezdte, majd 13 éven keresztül Egerben dolgozott és a Markhot Ferenc Kórház, akkori I. Belgyógyászatának nefrológiai részlegét vezette főorvosként. Ezt követően a hatvani dialízis központ orvosigazgatójaként, vezetőjeként, valamint a hatvani kórház nefrológiai szakrendelésének orvosaként Heves Vármegye nyugati részének nefrológiai ellátásáért volt felelős.

„Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést kapott dr. Mezei Ilona részlegvezető főorvos

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Így szakmai működése az elmúlt néhány évtizedben a megye egészére hatással volt

2016. óta ismét városunkban dolgozik, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Belgyógyászati-Infektológiai Centrumának részlegvezető főorvosa és a nefrológiai betegek ellátását, gondozását végzi. 35 hazai kongresszuson, két nemzetközi konferencián tartott előadást, jelentek meg orvosi munkái. Folyóiratban közleményei, írásai orvosi szakkönyvekben lelhetők fel. Rendszeres továbbképző előadásokat is tartott. Nemzetközi klinikai vizsgálatokban is részt vett. Több évtizedes szakmai tapasztalatával és tudásával alázatosan és rendkívül nagy munkabírásával szolgálja városunk betegeit, belgyógyászati-nefrológiai ellátását. Szakmai konzultációkban, rendkívüli feladatokban bármikor lehet számítani a segítségére. A 2020-2022-es covid világjárvány igen magas terhelést jelentő hullámai esetén is töretlenül végezte a munkát, az ezzel járó extra feladatokat. Szívügye a hozzá beosztott rezidens-szakorvosjelölt és orvostanhallgató kollégák oktatása, segítése, ez által a jövő építése is kórházunkban, városunkban – mondták el róla.

„Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést adományoztak Petrikán János rendőr alezredes részére, aki 1996. július 01-jei hatállyal került kinevezésre a Rendőrség hivatásos állományába, majd 1998. július 01-jétől a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságra. Szakmai fejlődésének és elhivatottságának köszönhetően 2002. február 01-jei hatállyal alosztályvezető-helyettesi, majd 2006. február 1-jei hatállyal alosztályvezetői beosztást kapott. 2008. január 01-jétől az Egri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály alosztályvezetője, majd 2013-ban bekövetkezett szervezeti változás után a Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetője. Petrikán János r. alezredes az utóbbi években is az egyre szerteágazóbb munkaterhek ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Pályafutása során a jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, szakmai felkészültsége és átfogó jogszabály ismerete kiemelkedő. Elöljáróival, beosztottjaival korrekt, jó kapcsolatot alakított ki, az ügyfelekkel udvarias, de emellett határozott. Munkavégzésére a pontosság, megbízhatóság jellemző, munkabírása kiemelkedő.

„Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést adományoztak Petrikán János rendőr alezredes részére

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

„Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést adományoztak Szabó Tamás címzetes tűzoltó zászlós részére.

– Szabó Tamás címzetes tűzoltó zászlós 1998-ban szerelt fel az akkori jogelőd Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság állományába, mint beosztott tűzoltó. 2015. március 15-én zászlósi rendfokozatba léptette elő parancsnoka és az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjévé nevezte ki. Az évek alatt szolgálati csoportjának biztos pontjává vált, beosztásában elméleti és gyakorlati tudása kiemelkedő, több káresetnél is bizonyította szakmai felkészültségét, rátermettségét.

Szolgálatban végzett precíz munkájával, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységen túl, nagyban hozzájárul az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság sikeres munkavégzéséhez is

Előszeretettel adja át tudását, szakmai tapasztalatait fiatal kollégáinak. Töretlen lelkesedése és rendíthetetlen szorgalma példaértékű csoporttársai körében. Munkáját több mint 25 éve magas szakmai színvonalon, mindig a legjobb tudása szerint szakszerűen, és precízen végzi. Munkabírásának, pontosságának, korrekt kapcsolattartásának köszönhetően elöljárói és munkatársai bizalmát élvezi. Kiemelkedő szakmai munkája, példamutató munkahelyi és emberi magatartása a hivatásos szolgálat iránti elhivatottságot tükrözi. Fegyelmezett munkavégzéssel, illetve példás életvitellel járul hozzá a Tűzoltóság jó hírnevének öregbítéséhez. Közvetlen munkatársi kapcsolatok kiépítésére és fenntartására, a kollegialitás, illetve a bajtársiasság megteremtésére törekszik – emelték ki a méltatásában.

Az egri közgyűlés a városért végzett magas színvonalú tevékenységéért „Dobó Kardja” kitüntetést adományozott Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola igazgatója részére.

Mint mondták, Kovács Géza 2006 óta az Egri Városi Sportiskola igazgatója. Az intézményben 12 szakosztályon belül több, mint 500 sportolója nevelkedik, mely a vármegye legeredményesebb utánpótlás nevelő sport szervezetévé nőtte ki magát. Az élsportolóvá nevelés kiemelt bázisa az EVSI, ahol Kovács Géza irányításával 45 edző dolgozik a sikerekért.

Országosan a sportiskolai rendszer kiépítésében és sikeres működtetésében 2012-től 2018-ig a Sportiskolák Országos Szövetségének elnökeként tevékenykedett. Az utánpótlás nevelés és diáksport fejlesztését a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve 2010-től 2016-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként segítette, jelenleg a MOB Sportegyesületi bizottságának tagja. Elkötelezett hozzáállással támogatja az egri sportéletet, számos sikeres beruházás köthető a Sportiskolához, többek között az Érsekkertben megvalósult rekortán futókör, a Lajosvárosi városrészen átadott pumpapálya, a Körcsarnok felújítása, a Sike András birkózócsarnok és még sorolhatnánk. Mindig támogatja és segíti az Egerben megrendezett országos diákolimpiai döntők sikeres megrendezését.

„Dobó Kardja” kitüntetést adományozott Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola igazgatója részére

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Eger Polgármestere kiemelkedő munkájának elismerésére „Polgármesteri elismerés”-ben részesítette Berecz Klára közművelődési szakembert.

Kiemelték, Berecz Klára az egri kulturális élet ismert és meghatározó alakja. 1994-ben az Egri Városi Televízióhoz vezetett útja, ahol ifjúsági műsorok szerkesztő műsorvezetőjeként ismerhette meg a város közönsége. 1998-ban a Művészetek Házában helyezkedett el, ahol rendezvényszervezőként tevékenykedett. 2008-ban került az Egri Kulturális és Művészeti Központba, melynek közművelődési szakembere, később pedig szakmai vezetője lett. Több városi és országos fesztivált hozott létre. nevéhez fűződik a „Más” Országos Nonverbális Diák Fesztivál létrehozás, mely 17 éven át zajlott, az „Év iskolája” vetélkedő, az „Egri Középkori Piactér” rendezvény, a 20 éven keresztül megrendezett „Gyermekbábosok Országos Fesztiválja”. 2016-17-ben a KULTURMA főszervezőjeként nevéhez kötődik a tavaszi Fesztivál, a Szüret és az Advent megszervezése. 2017. augusztus 1-től az Egri Kulturális és Művészeti Központ szakmai munkáját irányította. Ötletadója és főszervezője volt a KisEgér Fesztiválnak. Sokoldalú ismereteit kiválóan kamatoztatta a rendezvényszervezésben, az intézményvezetés különböző területein. Szakmai és vezetői munkáját a megoldáskeresés, a nyitottság és az igényesség jellemezte.

Eger Polgármestere a városért végzett kiemelkedő munkájának elismerésére „”Díszoklevélben” részesítette Jósvai Lászlót. Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában idén zárult le a Kertész utca komplex felújítása. A projekt célja egy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása volt, amely hozzájárul az élhető városi környezet kialakításához. A munka során, a Kertész utcában és környékén egy színvonalasan felújított, korszerűsített úthálózat létesült, melyhez közműfelújításokkal kapcsolatos beruházások is megtörténtek. Jósvai László, Kertész utcában élő lakos, kiemelt figyelemmel követte végig a helyszínen zajló munkafolyamatokat.

Önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül segítette a beruházással járó számos, bonyolult feladatot, szakmai tudásával és több éves műszaki tapasztalatával hozzájárult a sokrétű tervezői és kivitelezői tevékenységhez

Tette ezt mindvégig fáradhatatlan aktivitással és szorgalommal az első kapavágástól a projekt lezárásáig. A beruházás során felmerült problémák esetében szintén mindig elérhető és tettre késznek bizonyult, hiszen kizárólag a projekt sikerességét és határidőre történő megvalósulását tekintette az elsődleges célnak. Nemes munkáját végig a jóakarat, a segítőkészség és a korrektség vezérelte.