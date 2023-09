Ebben a rendkívül erős mezőnyben a Sauska Borászatok két pezsgője is neves eredményt ért el. A borászat több tagja - mint a főborász és a szőlész - is a gyöngyösi egyetemen és a helyi szőlőbirtokokon szerzett alaptudást. A Brut Magnum NV nevezetű pezsgő megismételte sikerét és idén is aranyérmet kapott. Egy másik, az Extra Brut 2016 nevezetű pezsgő pedig ezüstérmes lett.

– Két érdekes karaktert díjazott tőlünk idén a zsűri. Tudtuk, hogy a Brut Magnumunk mindig tud újat mutatni komplexitásban és eleganciában, ennek titka a non-vintage tételek esetében a reserve bor, melyre kiemelt figyelmet fordítunk. 2016-os extra brut pezsgőnk pedig hatalmas visszaigazolás, elsősorban Tokaj-Hegyalja számára, hiszen ez a pezsgő kizárólag őshonos fajtákból, furmintból és hárslevelűből áll. Az már csak hozzáad szépségéhez, hogy több mint öt évig volt seprőn, gyönyörű, érett tétel – emelte ki Hanusz Ádám borász, a budafoki Sauska Pezsgőpince szakmai vezetője.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)