A különböző gyöngyösi internetes közösségi oldalakon szörföző gyakorta tapasztalhatja, milyen parázs vitákat robbant ki az, hogy egy-egy felmerülő probléma orvoslása Gyöngyös közterületein, temetőiben, vagy éppen a parkolás, a hulladékszállítás ügyében kinek is a feladata. A Városgondozási Zrt. Gyöngyös (VG Zrt.) hivatalos weboldalán arról számol be, hogy mi tartozik pontosan a feladatkörükbe.

– Számos tévhit él ezzel kapcsolatban. A VG Zrt. rengeteg megkeresést kap a gyöngyösi lakosoktól, sajnos azonban nem minden esetben tudunk segíteni, mivel vannak ügycsoportok, amivel nem a cég foglalkozik. A Városgondozási Zrt. elkötelezett a gyöngyösi lakosok szolgálata iránt, ezért összeszedtük, pontosan mivel foglalkozunk, és mivel nem – áll a közleményben.

Köztisztaság területén a közkeletű tévhittel ellentétben a VG Zrt. nem végez lakossági szemétszállítást.

– A Városgondozási Zrt. csak a gyöngyösi utcai szemeteseket üríti, a lakossági hulladékot az NHSZ Mátra Kft. végzi a MOHU MOL Zrt. irányítása alatt. A VG Zrt. felel Gyöngyös utcáinak tisztaságáért: a hagyományos kézi úttisztítás mellett takarítógépekkel is járjuk a közterületeket, télen pedig a síkosságmentesítést is a cég végzi. A köztisztasági feladatokon túl megrendelésre is dolgozik a a cég takarító csapata, a takarításon felül vállalnak gépi locsolást, vízszállítást, síkosságmentesítést, konténeres szállítást is – sorolja a VG Zrt.

A cég 77 ezer négyzetméter területen végez parkfenntartást, ám kizárólag Mátrafüreden teszi ezt.

– Gyöngyösön belül 2014. óta a ZÖFE Kft. gondozza a zöldterületeket. A VG Zrt. azonban megrendelhető lakossági szolgáltatásokat is nyújt: faaprítékolást, fűkaszálást, gyomirtózást, kertrendezést, zöldhulladék elszállítást. A városgondozás a mátrafüredi parkfenntartással kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, javaslatokat szívesen fogadja a honlapon található elérhetőségek bármelyikén, illetve a VG Zrt. által nyújtott lakossági szolgáltatásokat is itt lehet megrendelni. Gyöngyös belterületén a parkokat, zöldterületeket azonban a ZÖFE Kft. gondozza, ide tartozik a virágágyások karbantartása, és a fasori munkálatok is, így az ezekkel kapcsolatos megkeresésekre ők tudnak választ adni. A játszóterek karbantartását a Sportfólio Kft. végzi – részletezi a közlemény.

A távhőszolgáltatás Gyöngyösön a VG Zrt. feladata.

– A cég Mérges és Olimpia úti fűtőtelepei körülbelül 3000 gyöngyösi lakást tartanak melegen. Ügyfélszolgálatuk a Mérges úti kazánházban található, a Madách u. 16. szám alatt, illetve a távfűtés ügyfélszolgálat telefonon elérhető a 37/311-952 számon – értesít a VG Zrt.

A városgondozás kezeli Gyöngyösön az önkormányzati tulajdonban álló parkolókat is. A lakosok parkolási ügyeikkel, illetve lakossági parkolási bérlet váltásával kapcsolatban a Madách úti ügyfélszolgálaton kaphatnak segítséget. Tizenhat hektárnyi temetőt is üzemeltet Gyöngyösön a cég – hozzájuk tartozik a Felsővárosi-, Közép-, Alsóvárosi-, a Püspöki úti- és a Mátrafüredi temető. A temetőgondozási feladatokon kívül Gyöngyösön teljeskörű temetkezési szolgáltatást is kizárólag ez a cég nyújt. A gyöngyösi piacokat a VG Zrt. üzemelteti. Aki a Köztársaság téri nagypiacon, a Nyolcvanasi kispiacon, vagy az Egri úti bolhapiacon szeretne árusítani, vagy ezekkel a piacokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, a céggel kell felvennie a kapcsolatot. A Sástói Turisztikai Központ kezelése is a városgondozás feladata.

A közel 500 gyöngyösi, önkormányzati tulajdonú bérlakást és az egyéb bérbe vehető saját tulajdonú ingatlanokat is a VG Zrt. kezeli.

– A bérlakások kiutalása, a bérlakás-pályázatok levezénylése önkormányzati hatáskör, az aktuálisan bérbe vehető lakások listája megtekinthető a városi önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján. Aki önkormányzati lakást bérel, lakásügyeit az ezen a honlapon található elérhetőségeken keresztül tudja intézni, iroda, csarnok, parkolóhely bérlésével kapcsolatban pedig a 70 399-3147-es, és a 70 933-3159-es telefonszámokon érdeklődhet. Emellett 2022. augusztus elsejétől az önkormányzat 18 intézményének általános karbantartását és udvarosi feladatát is a VG Zrt. látja el. A gyöngyösi önkormányzat feladatkörébe tartozó magas- és mélyépítési , épületfenntartási és útkezelői munkákat 2015 óta a VG Zrt. végzi, a cég külső megrendeléseket is vállal – olvasható a közleményben.

A gyöngyösi gyepmesteri telepet is a VG Zrt. működteti, a cég által alapított Gyöngyösi Állatmentő Alapítvánnyal közösen. Aki elhullott, vagy kóbor állatot lát Gyöngyös közterületein, azt bejelentheti a 70 933-3186-os telefonszámon. A Városgondozási Zrt. Gyöngyös tájékoztatója tartalmazza az egyes ügyek intézéséhez esetlegesen szükséges, letölhető dokumentumok elérhetőségét, továbbá azt is, hogy a nem a VG Zrt. hatáskörébe tartozó ügyekben hová érdemes fordulni.