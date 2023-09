Rendkívüli ülést tartott a város képviselő-testülete szerdán. A grémium költségnövekmény iránti kérelem benyújtásáról szavazott a Lépj egyet előre! városrehabilitációs pályázatban helyi rendezvények finanszírozása érdekében. Az ülésen elhangzott az is, hogy még két, Széchenyi úti önkormányzati bérlakásra nyújthatják be 35 év alatti, füzesabonyi, vagy itt dolgozó fiatalok a pályázatukat a Kulcs a kezdethez projektben. Arról is döntöttek, hogy egymillió forint plusz áfáért eladnák a használaton kívüli, 1997-es Ikarus buszt.