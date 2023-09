Szeptember 23-án mintegy száz veteránautó és különleges youngtimer indul Domonyvölgyből, hogy az év utolsó, öregautós eseményén megmutassák magukat az ország északi régiójában.

Idén a Bükkön keresztül vezetnek az itinerjelek a végállomásra, mintegy 250 kilométer megtétele után érkezik meg a Chrono Classic mezőnye Egerbe. A változatos útvonalon tizenkét ügyességi feladat is vár a résztvevőkre a navigálás mellett. 1954-től napjainkig sokat fejlődött az autógyártás, a változatos autókaraván visszarepít a régi időkbe. A végállomáson különleges jármű köszönti a célkapuban a mezőnyt.

A szervezők közlése szerint a hagyományosnak mondható túrát immár tizenötödik alkalommal rendezik meg. Az ország minden szegletéből érkeznek autómatuzsálemek a Lázár Lovasparkba, ahonnan 8:45-kor, percenként rajtolva indulnak útnak a hibátlan állapotban lévő járművek. Útközben számtalan itinerjel vezet az ügyességi feladatok felé, melyeken századmásodperc pontosan kell haladni. A feladatokon túl pecsétállomásokat és különleges tárgyakat kell majd megtalálniuk a résztvevőknek.

A Chrono Classic túraverseny az Oldtimer Szuperkupa, Magyarország legnagyobb veteránautós túraverseny-sorozatának utolsó futama, ahol a gyönyörűen restaurált és műszakilag kiváló állapotban lévő autók nem csak kiállításszerűen láthatók, hanem működés közben hallhatóak, „érezhetőek”.

A rajt után Apc és Pásztó felé veszik az irányt, majd először a bátonyterenyei Maconka-tónál pihennek meg a résztvevők. Innen Szilvásváradra érkeznek, majd Ózd és Bélapátfava után Egerben fejeződik be az egynapos kaland. Délután fél öttől érdemes kilátogatni az Érsekkertbe, ahol műsorvezető mutatja be az autókat.

A túra keretein belül zajló verseny nem a gyorsaságról szól, a résztvevőknek mindenütt előírt időpontokat, átlagidőket és átlagsebességeket kell a KRESZ szerint betartaniuk. Az autóban ülő páros - vezető és navigátor - tökéletes összhangban kell együttműködjenek egymással, az autóval, és mechanikus stopperórájukkal. Az ügyességi szakaszokon az előírt szintidőt századmásodperc pontossággal kell teljesíteniük! Minden századnyi eltérés (akár korábban, akár később érkeznek a feladat végéhez az előírtnál) egy hibapontot jelent, a győztes pedig az lesz, aki a nap során a legkevesebbet gyűjti be ezekből. A sportélmény mellett a fő cél egy kellemes autózás az ország egyik legszebb vidékén, csodás környezetben.

A túrán 33 márka képviselteti magát a különböző kategóriákban, ma is létező, de letűnt márkák is szerepelnek a rajtlistán 1954-től napjainkig: Alfa Romeo, Austin Healey, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Lada, Lamborghini, Lancia, Lotus, Mercedes-Benz, MG, Mini, Nissan, NSU, Peugeot, Pontiac, Porsche, Puch, Renault, Rover, Saab, Skoda, Triumph, Volkswagen, Volvo, VW is az indulók között lesz.

A Chrono Classic mezőnyét az az 1930-ban gyártott Ford A-modell fogadja a célban, mely szerepelt Az angol beteg című nagysikerű filmben. Az Almássy gróf életét bemutató alkotást 7 Oscar-díjjal jutalmazták, melynek egyik ikonikus jelenetében ezzel az öreg Forddal szelik át a sivatagot a főszereplők. Az autót a forgatás miatt átalakították, egyedi platót és nagy, ballonos kereket kapott. A 3 sebességes váltó utolsó fokozatában 105 kilométer per órás sebességre volt képes. A film forgatása óta (1996) máig megtalálható benne a sivatagi homok.

2023.szeptember 23. szombat, 99 résztvevő

Első autó Helyszín 8:45 RAJT - Domonyvölgy (Zártkörű) 9:10 Heréd, Vörösmarty tér 9:35 Apc, Községháza 10:25 Bátonyterenye (Maconka), Horgásztó 10:55 Nádújfalu, Egri út végi kitérő 11:15 Bükkszenterzsébet, Alkotmány utca 11:40 Mikófalva, Községháza 12:00 Szilvásvárad, Lipicai Étterem 14:00 Bánhorváti, Templomok tere 14:15 Putnok, Gárdonyi út (Tanuszoda) 14:45 Ózd, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark 15:45 Borsodnádasd, Petőfi tér 15:50 Balaton, Köztársaság tér 16:10 Bélapátfalva, Apátság parkoló 16:45 CÉL - Eger, Érsekkert