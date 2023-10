A közös mozgás, a csapat, a tánc mind jótékony hatással van a gyerekekre, a fizikai aspektusok mellett mentálisan is fejleszti őket.

– A táncnak, mint mozgásformának köszönhetően, olyan jótékony folyamatok játszódnak le, mint más kardió edzésforma esetén. A fizikai aspektus mellett a kognitív teljesítőképességre is pozitív hatással van e tevékenység, fejleszti a memóriát, figyelmet, kreativitást, téri gondolkodást. A tánc, ahogyan a közösséghez tartozás élménye is, hatással van a hangulatra, a pozitív érzelmek megerősödnek, a stressz-szint csökken. A testre, érzésekre és szellemi képességekre gyakorolt rövid és hosszútávú hatások miatt egyre népszerűbbek a különböző mozgás-, és táncterápiák – fogalmazott Benyó Mária.

A táncterapeuta kiemelte, hogy a diákokat nemcsak fizikailag, de mentálisan is fontos felkészíteni a versenyekre. A legtöbb versenyszerűen sportoló gyermek és fiatal találkozik a karrierje során olyan mentális akadállyal, amely negatív hatással van a sportteljesítményükre. Ilyen lehet a fáradtság, a rossz hangulat, dekoncentráltság, magánéleti problémák, szorongás, motiválatlanság, csapaton belüli konfliktus. A változó teljesítőképesség okainak feltárásával és kezelésével, a teljesítmény ingadozás megszüntethető, a sportoló képessé válik arra, hogy megfelelő helyen is időben a maximumot nyújtsa. A mentális felkészítés segíti a gyerekek jobb eredmény elérését. A szakemberek pszichofiziológiai vizsgálatok - alkalmassági vizsgálat, reakcióidő mérés, személyiségtesztek, pszichológiai interjúk - eredményeinek figyelembevételével tudják támogatni egyénileg a sportolót vagy a csapatot, hogy a rájuk nehezedő kihívásokkal sikeresen megbirkózzanak.

Pákay Péter, a Dance Lit Hip Hop Tánciskola egyik vezetője, barátnőjével, Kocsis Brigittával alapították az iskolát Egerben. Mára már az ország több pontján is jelen vannak, de a szívük Egerhez köti őket. A saját tánciskolájuk előtt mindketten egy másik táncsuliban voltak tanárok, mellette pedig rengeteg televíziós munkájuk és fellépésük is volt. Péter mesélt tapasztalatairól és a tanítványaikról.

A tánciskolában több programmal és rendezvénnyel is hozzájárulnak a csapatok összekovácsolásához. Elmondta, hogy már négy éves kortól várják a gyermekeket, felső korhatár pedig nincsen, így a programok sokszínűek.

Kérdeztük arról is, hogy miért fontos a gyerekek mentális felkészítése a versenyekre.

– Szokták mondani, hogy fejben dől el minden, és fejben kell ott lenni, én ezekkel maximálisan egyetértek. Hatalmas hangsúlyt fektetünk a diákok mentális felkészültségére, hiszen ez pontosan ugyanolyan fontos, mint a fizikális felkészültség. Egy versenynek sok kimenetele lehet, vegyünk két esetet. Egyik, hogy sikerül elérni a kitűzött célt. Ekkor mindenki boldog, de tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a jó eredményt is tudni kell kezelni. Nekünk edzőként feladatunk az, hogy, ha valaki sorozatosan jó eredményeket ér el, annak ellenére is megőrizzük a benne lévő kitartást, szorgalmat és alázatot. Mondhatnám úgy is, hogy a földön kell tartanunk az illetőt. Ez rendkívül fontos, hiszen nem megfelelő kezelés esetén ez átmegy egy felsőbbrendű magatartásba, ami árt a tanítványnak, a csapatnak és az oktatónak is. A másik pedig, ha nem úgy sikerül a verseny, ahogyan azt a versenyző szerette volna. Ekkor fennáll a lehetőség, hogy ezt kudarcként éli meg, de ezt nem szabad hagyni. Egészségesen kell tudni feldolgozni a versenyt és az eredményt. Segítjük a diákjainkat, nagyobb verseny előtt pedig hívtunk már a csapatokhoz pszichológust is, hogy ő a saját módszereivel tudja fejleszteni a tanítványokat – fogalmazott.

Kifejtette a táncoktató szemszögéből azt is, hogy a testmozgás mellett milyen jótékony hatással van a gyerekekre a közös mozgás, a csapat és a tánc. Elmondta, hogy nagyon sok dolgot fel lehetne sorolni, elsőként azonban a személyiségfejlődést említette meg. Az évek alatt szerencsére már nagyon sok tanítvány volt a kezeik alatt, sok gyerekkel foglalkoztak. Nagyon szép személyiségfejlődéseknek voltak a részesei, tanúi. Annál nagyobb örömöt egy edző nem is kívánhatna, mint végignézni azt, ahogyan egy tanítványa önmagára talál, vallotta be. Emellett jó hatással van a gyerekekre a közös siker, illetve közös kudarc megélése is. Összekovácsolja őket, segít nekik az érzelem kifejezésben és nyitottabbak lesznek tőle, fejtette ki.