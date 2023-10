Szecskó Mónika Felsőtárkányban nőtt fel, mindig is rajongott a természetért. Az élete úgy alakult, hogy tíz évig Miskolcon és Budapesten élt, de visszahúzta a szíve a falusias környezetbe, majd végül párjával egy farmra költözött a Zselicbe. Gyakorlatilag a semmiből építettek otthont egy domboldalban, víz és áram nélkül. Kialakították a saját kis csodavilágukat, gyógynövényekkel, állatokkal vették körbe magukat, s szívesen látják a hozzájuk betérő vendégeket. Kíváncsiak voltunk, hogyan vezetett az út Felsőtárkányból a Zselicbe, s hogy milyen ott az élet. Egyebek között ezekről mesélt portálunknak Mónika.

A covid idején egyre jobban visszavágyott vidékre, így hazaköltözött Felsőtárkányba. Újra kijárt az erdőbe, a rétekre, s újra egyre több figyelmet szentelt a gyógynövényeknek.

– A kutyámmal jártam futni, közben elkezdtem gyűjteni a csalánt, a csipkebogyót, s eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és hogy nem megyek vissza a városba. Azzal egy időben, hogy megszületett bennem ez az elhatározás, megismertem a páromat, aki szintén hasonlóan gondolkodott. Ő tanyára vágyott, és állatokat szeretett volna tartani. Nagyon szerettem volna a Bükkben maradni, de anyagi okokból nem tudtunk volna ott venni egy, a mostani lakhelyünkhöz hasonló területet – kezdte a történetüket.

Mónika párja, Ricsi korábban már járt a Zselicben, s mivel tudták, hogy a somogyi gyógynövények messze földön híresek, így felmerült, hogy szétnézzenek azon a környéken. Ott töltöttek pár napot, s rögtön megtetszett nekik a zselici élet, így eldöntötték, hogy oda költöznek. A nagy távolság miatt az ingázás nem sokáig volt kivitelezhető, így tavaly nyár elején beköltöztek a beszakadt tetejű présházba, ahol kezdetben egy felfújható matracon aludtak. Amikor letelepedtek, víz és áram sem volt a telkükön. Rengeteg munka várt rájuk, s még mindig bőven akad feladat.

– Az adásvételi szerződés aláírása után egy órával mi már a kertet ástuk, hogy el tudjuk vetni a krumplit. Ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre több mindent alakítottunk ki. Lett gáztűzhelyünk, gázpalackunk, a pincéből csináltunk egy kis konyhát, s azóta is lépésenként haladunk az álmaink megvalósítása felé. Van már egy kis faházunk, egy pónink, kecskék és csirkék is – sorolta Mónika.

Állatok, gyógynövények veszik körbe őket a zselici csodavilágban

Forrás: Zselic Kapuja Gyógynövénykert és Farm Facebook oldala

Ricsi épített egy kályhát, így fával fűtenek. Az áramot ez év elején bevezették, ennek nagyon örültek, így van egy lámpájuk, ami teljesen elégnek bizonyul. Hűtőjük például nincs, mert a pince elég hűvös, hogy ott elálljanak az élelmiszerek, az ivóvizet közkútról hordják, a fürdéshez, locsoláshoz, mosogatáshoz és az állatok itatásához szükségeset pedig esővízből gyűjtik össze. Bár mindenért meg kell dolgozniuk, s volt már sok olyan helyzet, amikor azt mondhatták volna, hogy ebből elég volt, de mégis kitartottak, s jó érzés számukra, hogy mindent meg tudnak oldani. A csend, a béke, a csillagok látványa, a szarvasbőgés, a természetközeliség mindenért kárpótolja őket, így nem vágynak vissza a városba, derül ki Mónika szavaiból. Zselic Kapuja Gyógynövénykert és Farmnak nevezték el a kis csodavilágukat.

Az önellátás az elejétől fogva fontos cél volt számukra. A gyógynövényeket leginkább a betegségek megelőzése miatt tartja fontosnak Mónika, de mint mondja, gyógyításra is alkalmazhatók, s a családtagjainak is szívesen ad az általa megtermelt és szedett csodafüvekből. Közel harminc féle gyógynövényről tud a környékükön, ezeknek egy kis része náluk terem, a többit az erdőből, mezőkről gyűjti be.

– Sok mindent, amire szükségünk van, magunknak állítjuk elő. Készítek környezetbarát szappant, mosószert, s a kertbe ültettünk például babot, krumplit, paradicsomot és paprikát. Arra törekszünk, hogy minél kevesebb dolgot kelljen megvennünk a boltban, és az is fontos számunkra, hogy kevés hulladékot termeljünk. Műanyagmentesen élünk, az étkezi hulladékot is komposztáljuk, akár csak a wc tartalmát, így ezeket idővel visszaforgatjuk a földbe – részletezte.

Amit csak lehet, megtermelnek maguknak

Forrás: Zselic Kapuja Gyógynövénykert és Farm Facebook oldala

S hogy hogy telik egy nap a zselici farmon? Az állatok ellátásával kezdődik és fejeződik be minden nap, közben pedig az aktuális teendőket intézik a bitrokon. Az idő nagy részét a kert körüli munkák teszik ki az adott évszaknak megfelelően ültetés, betakarítás és befőzés, mulcsozás is szerepel a listán. Ricsi mindeközben bizonyos napokon eljár dolgozni a városba.

– Az a szép ebben, hogy minden időszaknak van egy fő feladata, így a természettel összhangban tudunk élni. Most már rövidülnek a nappalok, több idő jut majd pihenésre esténként – jegyezte meg Mónika.

Céljaik között szerepel, hogy népszerűsítsék azt az életformát, amit ők is választottak. Jelenleg piknikeket tartanak, szívesen látják a hozzájuk betérő vendégeket, akikkel szeretnek jókat beszélgetni, kapcsolódni, s örömmel tölti el őket, ha inspirációt, motivációt adhatnak másoknak ahhoz, hogy természetközelibb életet éljenek.

– Fontosnak tartjuk a régi értékeket, szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy az emberek visszataláljanak a természethez, a hagyományokhoz, és egy olyan egyszerűbb, de mégis tisztább és emberibb élethez, amire mi is törekszünk – zárta gondolatait Mónika.