Egyik részről nem igazán szeretem telet, mert hideg és sötét, alig lehet a szabadban lenni. Nem tudok kimenni sportolni, de még sétálni sem olyan sokáig. Másik részrő, a hóesést, a bekuckózást, a forró csokit és a téli hangulatot viszont nagyon szeretem. Már ősszel is megérkezik az a friss, hideg, szinte ropogós levegő, aminek olyan jó illata van. Ebből lehet tudni, hogy közeleg a tél.

A legnagyobb macera azonban a nyári gardróbot átváltani az átmenetire és a télire. A sok ruha, amit még hordana az ember, mert süt a nap, de már nem lehet, mert hideg van. Átválogatni az összeset és átpakolni, szinte végeláthatatlan feladat. De ezt a feladatot sem lehet csak utálni. Üdítő érzés, amikor az ember átválogatja a szekrényét és újból rendszerezi a tartalmát. Ilyenkor lehet megtalálni a legjobb, elveszett darabokat.

A nyári gardróbot azért szeretem a télire cserélni, mert mindig előkerülnek a kedvenc pulóvereim, melyek nem mások, mint amiket édesanyám kötött. Minden őszre és télre köt nekem és a család többi tagjának is valamit. Van már sálam, több fajta pulóverem és felsőm is, akik szeretik, azoknak pedig sapkája és kesztyűje is. Anyukám nagyon ügyes ezekben a dolgokban, szeret varrni, kötni, hímezni. Most is egy projektben van, az unokahúgomnak készít kötött mellényt, utána pedig én fogok egy kötött poncsót kapni. Amennyire nem szeretem a telet, annyira várom mindig, hogy melyik kötött, meleg ruhadarab lesz az adott kedvencem.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)