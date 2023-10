Lakossági fórumot tartottak Verpeléten a héten. Az eseményen bemutatták a Borsodi regionális vízi közmű rendszerek bővítéséhez tartozó távvezetékek építését, az ÉRV Zrt. Miskolc-borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése című projektet és a Verpelét és térsége biztonságos vízellátását szolgáló beruházást. Köszöntőt mondott Farkas Sándor polgármester, majd Molnár Attila, az Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. műszaki igazgatója és Harkai Miklós, szakmai vezető mutatta be a terveket.

A projektek a település ivóvíz ellátó rendszerének újításáról szólnak, hiszen a talajvízszint jelentősen csökken, szükség van a pótlásra.

– A lázbérci vízhálózat ivóvíz vezetékének kibővítése Siroktól Verpelétig jó ütemben halad, a 13 kilométeres vezetékre kevesebb, mint egy hónap múlva rácsatlakozhat a város. Az ivóvíztározók kibővítésével és felújításával pedig biztosítjuk a nagyobb mennyiségű víz tárolását. A legfontosabb az, hogy a település lakosai számára megfelelő körülményeket teremtsenek. Az újítások után üzemzavar esetén is, gond nélkül ellátható lesz tiszta vízzel Verpelét, akár is 2-3 napon keresztül is – mondta el a portálunknak Farkas Sándor polgármester.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)