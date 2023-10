Az aradi vértanúkra emlékezett Eger a Lenkey udvarban. Az önkormányzat és a Lenkey-s Bajtársi Egyesület közösen tartott koszorúzást. A megemlékezést a Lenkey János szobornál tartották október hatodikán, pénteken délelőtt.

Az egybegyűltek lerótták tiszteletüket a tizenhárom magyar honvédtiszt emléke előtt, akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után végeztek ki Aradon. Az ünnepségen verssel és egy dallal emlékezett Zádori Szilárd, a Harlekin Bábszínház társulatvezetője, bábszínésze.

Minczér Gábor és Farkas Attila a megemlékezésen

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Lenkey Jánosról és az aradi vértanúkról mondott méltató beszédet Munkácsi Sándor nyugállományú alezredes, a Lenkey-s Bajtársi Egyesület elnöke.

– Mint már oly sok éve, most is itt állunk, hogy megemlékezzünk az aradi vértanúkról. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október hatodikán kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi aradi vértanúnak. A harcokban való részvétel miatt hadbíróság elé állították, majd halálra ítélték és kivégezték a tizenhárom magyar hőst. A történelem már sokszor bebizonyította, hogy a gyűlölet gyűlöletet szül, melynek eredménye a gyász. A gyászt azonban megbékélésnek kell követnie. Az aradi vértanúk példát mutattak hősiességből, bátorságból, kitartásból, hűségből. Az utolsó pillanatig kitartottak elveik mellett és a legdrágábbat, az életüket adták a szabadság ügyéért, amit csak az utókor élhet meg. Nekünk erre kell emlékeznünk a mai napon és máskor is, megbecsülve az áldozatokat. Hősök voltak ők, a jövő példaadói – emlékezett meg a vértanúkról, részletes történelmi beszédében Munkácsi Sándor.

Az ünnepséget koszorúzással zárták. Részt vett az eseményen dr. Pajtók Gábor parlamenti képviselő, Habis László, az egri lokálpatrióták elnöke, emellett több egri iskola, megyei egyesület, civil szervezet és politikai párt képviselője is megemlékezett.