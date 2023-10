– Előbb vagy utóbb megszületett volna ez a levél, de mivel a napokban rablás történt, ennél is hamarabb kellett volna – kezdi egri olvasónk, aki a Kovács János utca környékén él. Lapunk információi szerint egy férfi értékeit vette el egy több fős társaság az elmúlt hétvégén. Erről az esetről már portálunk is beszámolt.

– Az utca elejében elkezdték a Lenkey-ház felújítását. Én szinte minden nap ezen az útszakaszon járok be a városba gyalog, babakocsival bevásárolni, sétálni. Történetesen más útvonalon nem is tudnék menni, mivel a szomszédos három kis utca babakocsival – de legyen az tolószék vagy moped – járhatatlan. Egyedül a Sertekapu utcán tudnék felfelé menni a 25-ös út felé és vissza a Csiky Sándor utcán, ami valljuk be, nem kis kerülő. Volt már rá példa, hogy közel fél órát vártam egy másik anyukával mert nem lehetett elmenni azon a kis útszakaszon, amit hagytak: épp teherautó állt ott, ami miatt még szűkebb lett az átjáró. Jó lenne előre tudni, hogy mikor és mennyi időre járhatatlan ez a rész, fontos információ, ha időre kellene odaérni az embernek valahova – részletezte a fiatal anyuka a környékbeliek tapasztalatait. Mint kiemelte, a közlekedés a kisebbik probléma, a nagyobb baj, hogy mostanában nem is nagyon mernek közlekedni.