Két hét múlva több program közül válogathatunk Egerben. 1552. október 17-én a törökök feladták az Egri vár ostromát és elhagyták Egert. A győzelem emlékére október 17-e minden évben az Egri Vár Napja. Ezt az emlékezetes napot idén a Történelmi Hadi Akadémia programjaival, hagyományőrző bemutatókkal, tárlatvezetésekkel és díszsortűzzel ünnepli a vár, minderről sajtótájékoztatón számoltak be Egerben, a megyeházán, kedden.

A Heves Vármegyei Értékfesztivál megnyitója is ezen a napon lesz. A meghívott vendégek közt van Kovászna, Hargita és Przemysl képviselői, akik különbözőképp mutatkoznak be. Hagyományos értékeiket láthatjuk, így viseleteiket, régi fegyvereiket, vagy táncukat. Ehhez kapcsolódóan szerveznek egy konferenciát is október 18-án.

Tavaly megújult az egri bikavérhez köthető ünnep, idén másodjára szervezik meg az Egri Bikavér Ünnepi Napokat. Dr. Lőrincz György, az Egri Borút Egyesület elnöke, Egri Bikavér Borlovagrend elnöke elmondta, októberben ünnepelik az Egri bikavért, a borvidék elsőszámú borát. A borász kiemelte, gőzerővel dolgoznak az eseménysorozaton. Október 18-a és 28-a között az Egri Bikavérhez kötődő borgasztronómiai napok alatt felkérik a megyeszékhelyt éttermeit, hogy az ünnepi napok alatt hangsúlyosan képviseljék az említett vörös küvét az ajánlataikban és a borlapokon. Az egész ünnepi időszak során igyekeznek hangulatba hozni az egész várost.

A nyitónapon a Gárdonyi 100 Egri Bikavér Superior bort is megmutatják, majd felavatják az Egri Bikavér Lovagrend hét új tagját. Kiemelt esemény lesz az október 20-ai díszvacsora is, ahol a díszvacsora ételsorát Macsinka János Gundel-díjas séf komponálja a válogatott Egri Bikavér borokhoz. Az ezt követő napon a Líceum dísztermében különleges hangulatú, elegáns borkóstoló lesz az előző évjáratok legjobb Egri Bikavéreivel és Egri Csillagaival.