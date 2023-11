Ez évben is hat kategóriában választja meg Gyöngyösön az önkormányzat képviselő-testülete az év legjobb sportolóit, adta hírül a városháza. Közlésük szerint idén először a parasportolók teljesítményét már nem csak egy, hanem hat kategóriában ismerik el, azaz a legjobb utánpótlás, illetve felnőtt női és férfi sportoló mellett a legjobb csapatokat is díjazzák a parasportolók között is. Ugyancsak az év végén választják meg az év sportszakemberét, aki a felterjesztés időpontjában még aktív edző, testnevelőtanár, játékvezető, sportvezető, sportszervező és sportegészségügyi szakember lehet.

A városháza tájékoztatása szerint az Év Sportolói és Év Sportszakembere kitüntetésre december 5-ig várja a felterjesztéseket az önkormányzat. A részletes felhívások Gyöngyös hivatalos honlapján, a gyongyos.hu weboldalon a közlemények, hirdetmények menüpontban olvashatók. Az írásba foglalt, indoklással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő és a kitüntetésre javasolt személy vagy közösség elérhetőségét, Hiesz György polgármesternek címezve lehet benyújtani a Gyöngyös Városi Önkormányzat címén – 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. –, vagy elektronikusan a [email protected] e-mail címen, áll a városháza közleményében.