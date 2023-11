A siroki Országh Kristóf Általános Iskolában már hagyomány, hogy a tanév egy napját arra fordítják a pedagógusok, hogy a diákokat megismertessék a környéken fellelhető cégekkel, vállakozásokal, hogy így segítsék őket a pályaválasztásban.

Idén a nyolcadikosok a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt vállalatnál tettek látogatást. A cég fő profilja a különböző kaliberű katonai és polgári lőszerek és lőszer alkatrészek gyártása, raktározása, szállítása, forgalmazása. Alkalmuk nyílt betekinteni a gyártási folyamat egyes mozzanataiba, választ kaphattak kérdéseikre, hogy milyen jövedelemre tehetnek szert, milyen előrejutási lehetőségeik vannak a cégen belül. A kísérő tanárok Grigorás Ágnes, Viktor Tünde, Nagyné Kotroczó Mária voltak.

A 2. osztály tanulói a fodrász mesterség és a bolti eladó munkájának szépségeivel és nehézségeivel ismerkedhettek meg Kovács Tiborné Berta Anna fodrász, és a helyi COOP dolgozóinak segítségével. Huszár Éva Julianna, Csortos Krisztina, pedagógusok segítettek a tájékozódásban.

Az 1-3. és 4. osztály a pályaorientációs nap alkalmával Bükkszékfürdőre utaztak. Sokféle foglalkozással ismerkedtek meg, betekinthettek olyan helyekre is, ahová belépőjeggyel nem juthatnak be. Megnézték a gépészek munkáját, hogyan tisztítják a medence vizét, az úszómester és csúszdafelügyelő teendőit is megismerték. De a pénztárban, az étteremben, az irodákban folyó teendőket is láthatták.

A strand után egy családi vállalkozás mutatkozott be. Végignézhették, hogy az asztalra kerülő Széki tészta hogyan készül. A nap szervezésében és lebonyolításában Prokajné Szirmák Krisztina, és Antal Teodóra tanárok segítettek.

A cél minden évben az, hogy a helyben és a környéken lévő munkalehetőségeket megismerjék és érdeklődési körüknek megfelelően választhassanak, ha dönteniük kell.