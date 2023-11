GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. 1899. OKTÓBER 29.

Nem rossz!

Egy hozzánk közel álló ismerősünk városunkban házat épittetett. Ebben még semmi sem volna, abban sincs semmi különös, hogy bizony-bizony keservesen esik a befejezést várnia. A valami azonban ez. Asztalos, esztergályos, kárpitos, butorkereskedő stb. stb. annak rendje és módja szerint elvállalta a reszortjába vágó munkát – sőt hosszu nógatás után – abba bele is fogott; azután – no hát azután abba is hagyta. Ez a valami!

A még valamibb pedig az, hogy ismerősünk most részben házánál őrzi, részben az illető mestereknél tudja a kinnal megkezdett munkát s mit tegyen, mint tehet most? Hetek óta, nap-nap után néha naponta többször is megy, fut, rohan az illető után, hogy hát leszünk, mint leszünk? Ez a még valamibb!

A legvalamibb pedig az, hogy most ismerősünk elhatározta, miszerint naponta levelező-lapot küld az iparkodónak alig mondható iparosnak, melyben az anzikt ilyen lesz: X. Y. urnak Helyben. ? - ?

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP. MEGJELN MINDEN VASÁRNAP. 1903. OKTÓBER 11.

Villany-e vagy acetylen?

Jó lesz résen lenni, mert Gyöngyös város ismét bolondot készül csinálni. Erre hagy következtetni az az eszmecsere, melyet a napokban folytatott a világitást kigondoló bizottság, mert az irányadók az acetylen-világitás mellett foglaltak állást, amelytől minden körülmények közt meg kell menteni a várost.

Arról van szó ugyanis, hogy Gyöngyösön végre valahára meg kell oldani a világitás kérdését. Sok hercze-hurcza után elértünk odáig, hogy a pályázatok a bizottság elő kerültek a közgyülésnek teendő véleményes javaslat czéljából. A t. bizottság azonban távolmaradásával világitotta meg azon különben is eléggé világos igazságot, hogy Gyöngyösön csak akkor nagy az érdeklődés, midőn egyéni érdekekről esik szó. Közérdek, közügy 1 üres frázis, amiért nem érdemes egy lépést sem tenni. Igy aztán összejött vagy négy bizottsági tag, akik kiegészitették magukat a hivatalos személyekkel és megkezdették a kigondolást arra nézve, vajjon nem jobb lenne-e az acetylen világitást bevezetni a villany helyett.

A Dudás Adolf által szerkesztett társadalmi hetilap vasárnaponként jelent meg

Fotó: / Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

Ha pedig valaki azt hiszi, hogy az acetylen-világitás mellett a bizottság földmives tagjai kardoskodtak, akik nem ismerik annak hátrányait, veszélyes voltát és büzét, hanem csak annak olcsóságát véve tekintetbe, minden áron annak elfogadását forszirozták, hát azok nagyban tévednek. Nem a földmivesek – mert hiszen ezek közül ott sem volt a bizottságban egyik sem -, hanem ép a bizottságnak azon tagjai, akik különben mindig a haladás lobogója alatt szoktak küzdeni a közjóért. Csodáljuk, hogy ezuttal zászlót cseréltek, de hisszük, hogy be fogják látni tévedésüket és ezuttal sem lesznek hűtlenek a régi lobogóhoz.

Örömünkre szolgál, hogy a bizottság a kérdés megoldásánál végkép nem határozott és egy ujabbi megfontolás után fog csak határozni. Mi azonban ugy hisszük, hogy kár az a fontolgatás, időpazarlás, mert Gyöngyösön acetylen világitást nem engedhet létesiteni a józan ész. Az volt az átka ennek a városnak a multban is, hogy irtóztunk a haladástól. Szamárra ültünk, mert a szamár olcsóbb volt a lónál. Ezzel a felfogással végre szakitani kell és szakitani is fogunk.

Ha lesz világitás, amint hogy lenni kell, akkor villanyvilágitás lesz, mert ez a legmodernebb, legjobb és legideálisabb világitás. Tegyenek le tehát az illetők arról a reményről, hogy acetylen, vagy bármi más világitást fogynak létesiteni. Az ilyen ósdi törekvések már idejüket multák Gyöngyösön, mert ha a vezetőség nem is, de maga a lakosság előre, nem pedig hátrafelé törekszik.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI HETILAP. 1894. AUGUSZTUS 22.

A férj merénylete.

Csaknem ember halállal végződő véres családi drámát rögtönzött pénteken Egerben valami Bolya Bernát nevü földmüves, a ki egy kissé nehéz fővel vetődött haza és emiatt őt felesége kissé megkorholta. A pityókás férj eleinte durva szitkokkal akarta elnémitani az „asszonyt” de mikor látta, hogy ezzel nem sokra megy, fölragadott egy kezeügyébe első baltát és annak a fokával több ütést mért nejére ugy hogy annak fején és karján véres sebeket ejtett. Mikor ezzel készen volt, István nevü fiának esett, a ki jelen volt a veszekedésnél, és ezt is véresre verte. A rendőrség megtette a kellő lépést a dühöngőember ellen.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Fortepan/Leskó Imre)