Az Egererdő Zrt. az erdei vasútvonalain idén is indít Mikulásjáratokat. Felsőtárkányban és Szilvásváradon de­cember 2-án, 3-án lehet utazni, a tárkányi vasútvonalon 10 órától, a Szalajka-völgyben pedig napi öt alkalommal is. Felsőtárkányban állatokat is etethetnek a gyerekek a Varróháznál, ha visznek répát, almát magukkal. Szilvásváradon és Gyöngyösön a december 9–10-i hétvégén is közlekednek a Mikulásvonatok. Az utazáshoz Felsőtárkányban és a Mátravasúton regisztráció is szükséges.