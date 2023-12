– A szálak a közeli Jászárokszállásra vezettek, ahol tegnap a rendőrség lefoglalta a pónit. Akinél megtalálták, azt állítja, hogy vásárolta valakiktől. Azt, hogy pontosan mi is történt, a rendőrség fogja kivizsgálni. Ami biztos, hogy a póni ma délelőtt 10 óra körül már ismét községünk betlehemében lesz. A pónit és vele együtt egy szamarat 4 éve vettem, azóta teszi a két állat jelenléte színvonalasabbá a karácsonyi várakozást. Eddig semmi probléma nem volt. A kedd reggeli etetéskor derült ki, hogy nincs meg a póni. Az állatok gondozója a betlehem ajtaját rendben zárva találta, a szamár benn is volt. Így a póni sem jöhetett ki magától a betlehemből, de a két állat egyébként egymás nélkül nem is megy sehová. Kamerafelvételünk is van arról, hogy községünk főterén 21 óra 13 perckor a pónit kergetik valakik. Az is látszik a felvételen, hogy egy sötét színű, valószínűleg fekete Toyota Hilux kísértében vezették a pónit Vámosgyörk irányába, azaz a Jászárokszállás felé vezető úton – részletezte Soha Márton.