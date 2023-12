Elmondta, hogy a változatos programok mellett vasárnaponként - mint minden évben - a gyertyagyújtásé a főszerep. Ezt követően azonban zenei programokkal várnak mindenkit. Így idén is koncertezik az Eger Advent keretein belül a Heves vármegyei Szekeres Adrienn, aki december 10-én lép fel. Jön a Bonanza Banzai Hauber Zsolttal, valamint érkezik majd Krisz Rudi, Rakonczai Imre, Falusi Mariann és Sárik Péter, december 23-án pedig Agárdi Szilvia zárja egy időre a fellépéseket. A karácsony elteltével azonban indul a Forralt Bor Napok, mely alkalomból érkezik majd Egerbe egy különleges vendég, aki az 1980-as évek világsztárja, valamint koncertet ad majd Nagy Feró, Deniz és Orsovai Reni is. Berényi Tamás hozzátette, hogy az évzáró fő attrakció pedig idén is a tűzijáték lesz.

Tavaly a programok főrésze és a dekoráció is a Dobó térre koncentrálódott, idén ezen kicsit változtattak.

– Picit próbáltuk széthúzni idén a helyszínt, így az óriáskerék helyén található a Betlehem, a világító Eger felirattal együtt. Emellett pedig a fényeket is átrendeztük, most egészen a Kis Dobó térig húztuk ki azokat, így ott található a szán és kialakítottunk ott egy kisebb melegedőt is. A fényfüzéreket a Dobó szobortól egészen a Senator-ház tetejéig húztuk fel. A Dobó tér is kapott idén egy kis pluszt, a megszokott fényelemek mellett található egy új fénykapu is, melynek hátterében, megszokott módon a fénysziluettben pompázó Egri Vár látható. Újdonság még a központi szökőkútra telepített, úgynevezett közösségi tér, melyet egy átlátszó ponyvával fedtünk le, így ott kényelmesen tudnak összegyűlni a látogatók. Mivel idén sokaknak hiányzik a melegedő, ezért azt tervezzük, hogy jövőre ezt a közösségi teret oldalról is befedjük – említette a jövőbeli terveket a főszervező.

Berényi Tamás szerint az Eger Advent látogatottsága nagyon jól alakul idén is, már amikor nem esik az eső, ezért remélik, hogy minél hamarabb elmúlik a kiszámíthatatlan időjárás. Elmondta, hogy ezt leszámítva a Dobó téren - mint tavaly - eddig idén is minden hétvégén telt ház van, aminek nagyon örülnek.