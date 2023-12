A bükkszenterzsébeti könyvtárban mindig igyekeznek megteremteni az ünnepi hangulatot, ebben az évben sincs ez másként, tudtuk meg Nagy Anita könyvtárostól. Ezúttal igazi különlegességekkel készülnek: zenékkel hangolódnak a karácsonyra, és minden napra tartogatnak meglepetést.

– Idén is elkészült könyvtárunk adventi kalendáriuma, melyben most a dalok kaptak főszerepet. December első napján kezdtük el a Facebook-oldalunkon, és egészen karácsonyig minden nap egy-egy újabb muzsikát mutatunk be. Ezzel azonban nincs vége, ugyanis a dalok konkrét személyeknek szólnak, egy szívmelengető üzenet társaságában. S hogy melyik nap kinek csendülnek fel az ünnepi dallamok? Az maradjon meglepetés, mindig az adott napon derül csak ki – mesélte el portálunknak Nagy Anita.

Celebekhez kapcsolódó játékkal is készülnek a helyi lakosoknak és könyvtártagoknak.

– A karácsonyfa beszerzése, az ajándékok megvásárlása, az otthonok feldíszítése, no meg a családi fotózás mind-mind kihagyhatatlan elemei a készülődésnek. Az ünnepek előtti hetekben mindannyian szeretjük átadni magunkat az időszak hangulatának, hiszen ilyenkor büntetlenül hallgathatjuk újra és újra a rongyosra játszott karácsonyi slágereket, felvehetjük az indokolatlanul giccses télapós pulcsikat is akár, és feldíszíthetjük az otthonunk mindegy egyes négyzetméterét. Nincs ez másként a hazai sztárok esetében sem, akik igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni a készülődésből. Játékunkból kiderül, ki hogyan hangolódik a szeretet ünnepére. Ehhez azonban, előbb ki kell találni azokat a hiányzó szavakat, amik véletlenül innen-onnan kimaradtak a hírességek által elmondott nyilatkozatokból – részletezte a könyvtáros.

A helyes megfejtéseket december 17-ig várják a közösségi oldalukon üzenet formájában, s aki a húsz feladványból legalább 15-öt helyesen megválaszol, azok között ünnepi csomagot sorsolnak ki.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)