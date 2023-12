Az érsek beszélt arról is, hogy a betlehemi istálló minden kor emberét foglalkoztatta. Assisi Szent Ferenc volt az első, akit annyira megigézi ez a kép, hogy megalkotta az első betlehemi jelenetet. A mai gyerekek művészi fantáziáját is megmozgatja a történet, az érsekség által kiírt pályázatra több, mint kétszáz jelentkező volt, a beérkezett alkotások pedig a palota épületében megtekinthetők. A kis művészekben ott él a vágy, hogy befogadják Jézust, ezért készítenek szállást neki alkotásukban és szívükben is. Angelus Silesiust idézte, aki azt mondta, Krisztus ezerszer megszülethet Betlehemben, de ha benned nem születik meg, akkor örökre elvesztél.