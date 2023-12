A költségvetés koncepciójának tárgyalásával megkezdődött a 2024-es büdzsé előkészítése Gyöngyösön, adta hírül a városháza. Közlésük szerint a képviselő-testület a novemberi ülésén elfogadta Gyöngyös jövő évi költségvetésének koncepcióját. Az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága előterjesztése szerint jövőre még inkább indokolt fenntartani az elmúlt években sikeresen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodást. A magas energiaárak, a kedvezőtlen hitelpiaci kondíciók, valamint a minimálbér-emelés mellett a jelentősen emelkedő szolidaritási hozzájárulás miatt is óvatosan kell terveznie az önkormányzatnak. Ez utóbbi jogcímen az államnak fizetendő hozzájárulás mértéke a 2023-as 845 millió forintról 1 milliárd 65 millió forintra emelkedik, vagyis mintegy 26 százalékkal magasabb összegű kormányzati elvonás terheli majd az önkormányzat büdzséjét, ami felemészti a tervezett iparűzésiadó-bevétel közel harmadát. Kovács Róbert pénzügyi és költségvetési igazgató az előterjesztésben megjelölte az alapvető célokat.

– Javaslom meghatározni, hogy a lehetőségekhez igazodó okszerű, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás mellett az önkormányzat feladatainak megvalósítására rendelkezésre álló erőforrások bővítése, hatékonyabb felhasználása érdekében az önkormányzat, az intézmények, és azon gazdasági társaságok, amelyeknél az önkormányzat többségi tulajdonosi jogkört gyakorol, legyenek kötelesek megtenni minden tőlük elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a feladatok megvalósításához pályázati, vagy egyéb külső forrást bevonjanak. Az önkormányzat által megvalósítani kívánt feladatok teljesítése során a jogszabályi előírások érvényesítése és a versenyhelyzet előnyeinek kihasználása mellett a helyi vállalkozásokat, illetve a hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezeteket előnyben kell részesíteni. Amennyiben az az önkormányzat szempontjából is előnyös, úgy a feladatot többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság bevonásával kell elvégeztetni. A költségvetés összeállítása és végrehajtása során is a legfontosabb feladatnak tartom a megfontolt és a lehetőségekhez igazodó tervezést és gazdálkodást, valamint jelentős tartalék képzését. Mint ismert, a jogszabályi előírások miatt működési hiány a költségvetésben nem tervezhető. Elméletileg lehetőség van arra, hogy felhalmozási hiánnyal kerüljön elfogadásra a 2024. évi költségvetési rendelet, amelynek finanszírozására kormányzati engedély birtokában fejlesztési hitel vehető fel, de javaslom, hogy olyan költségvetés kerüljön elfogadásra, amely összességében nem tartalmaz forráshiányt. Az elmúlt évek gazdálkodása során nem, vagy csak rövid időszakban, és csak néhány alkalommal volt szükség arra, hogy a rendelkezésre álló folyószála-hitelkeret egy részét igénybe kellett venni. Ennek ellenére – különösen a még mindig magas energiakiadások miatt, de más előre nem látható kedvezőtlen helyzetre is készülve – 2024-ben is előfordulhat olyan helyzet, amelyet csak gyorsan igénybe vehető külső forrás bevonásával tudunk finanszírozni. Ezért a gazdálkodás biztonságát támogató lépésként javaslom megfontolni a 2023. évi kerettel megegyező mértékű, azaz 350 millió forint összegű folyószámla-hitelkeretre vonatkozó szerződés megkötését a számlavezető pénzintézettel. A szerződést nem feltétlenül január elsejétől javaslom megkötni, mert az év első hónapjaira megfelelő likviditási tartalékot jelenthet az önkormányzat lekötött betétállománya – részletezte Kovács Róbert.