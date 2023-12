Az Útinform szerdai közlése szerint az M3-as autópályán, Kál térségében a főváros felé vezető oldalon, a 99-es és a 101-es kilométerszelvények között felújítják a külső sáv burkolatát, a forgalmat a belső sávra terelik.

Beszámoltak arról is, hogy a 3-as főúton, Ludas térségében a 100-as kilométernél a légkábeleket cserélik. Hétköznapokon időszakosan jelzőőrök irányítják a forgalmat.

A 25-ös főúton, Eger belterületén pedig csomópontot építenek, erről szintén az Útinform számolt be. A 13-as kilométernél a fél útpályát lezárták. Szentdomonkos térségében, a 47-es és az 50-es kilométerek között is tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is a közeli, alsóbbrendű utakon terelik el.

