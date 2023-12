– Lónyugató? Antidepresszáns? Mire jó és mire használjuk a gyógyászatban? – tette fel a kérdést saját magának dr. Zacher Gábor toxikológus legújabb videójában.

– A ketamint 1962-ben szintetizálták, néhány évvel később már a medicina teljes jogú része. Nagyon intenzív fájdalomcsillapító, egy nagyon furcsa „ott vagyok, nem vagyok” tudatállapotot, disszociatív anestesiát biztosító szer. Nap mint nap használjuk sürgősségi ellátásban – magyarázta.

Elmondta, hogy a sürgősségi adagtól sokkal kisebb adagban antidepresszánsnak is használják. Rátért a színész, Matthew Perry esetére is.

– Infúzióban több héten keresztül is hathat. Matthew Perry 1,5 héttel a halála előtt kapta, de valószínűleg maga is hozzányúlt, esetleg nem jól mérte föl az adagot vagy mást is fogyasztott. Ez okozhatott szívritmus-zavart és eszméletvesztést – magyarázta.