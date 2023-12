Korábban jönnek a januári családtámogatási ellátások. Ahogy az elmúlt években, úgy most is érkezik a dupla családi pótlék 2023. decemberben, illetve a januári gyest és gyetet is hamarabb kapják meg az érintettek – közölte Facebook-oldalán csütörtökön a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes azt írta, hogy a decemberi családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), és a gyermeknevelési támogatás (gyet) az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is még a karácsonyi ünnepek előtt megérkezik az arra jogosultak bankszámlájára, postai kézbesítés esetén lakcímére.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a bankszámlákra december 21-én érkezik a támogatás, a posta pedig december 21-től kézbesíti az ellátást azoknak, akik a lakcímükre kérték azt. Bár biztosan sok családnak jelent ez könnyebbséget, nem szabad arról megfeledkezni, hogy legközelebb csak februárban utal majd az Államkincstár. Ez azt jelenti, hogy a két utalás között 6 hét fog eltelni (a nyugdíjasoknál is hasonló a helyzet).

Az ellátás összege függ a gyermekek számától, és hogy családban vagy egyedülállóként nevelik-e a gyermeket. Emelt családi pótlékot kap az, aki fogyatékos gyermeket nevel. A családi pótlék havi összege

egy gyermekes család esetén 12.200 Ftegy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft

két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13.300 Ft

két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14.800 Ft

három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16.000 Ft

három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17.000 Ft

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300 Ft

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 Ft

tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 Ft

gyermekotthonban, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén 14.800 Ft.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)