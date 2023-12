A MÁV közleménye szerint a díjtermékek megszűnésének oka az, hogy az utasok mára egyértelműen a vármegyebérlet mellett tették le a voksukat: a májusban bevezetett vármegye- és országbérletek nemcsak olcsóbban, de lényegesen nagyobb területen biztosítják a korlátlan és rugalmas utazást a vonatokon, helyközi buszokon és HÉV-eken. A Dunaharaszti zónabérlet és a hatvani vonali közös bérlet havi eladásai a korábbiak töredékére csökkentek.

A Budapest-Hatvan vonalon a pályafelújítását követő menetrendi fejlesztésekkor, 2022 decemberében vezették be az új bérlettípust. A 30 napos érvénytartamú közös bérlet Budapestről Gödöllőre és Gyöngyösre, valamint Aszódra, Bagra, Turára, Hévízgyörkre és Galgahévízre váltható. Idén május óta az értékesítések a tizedére zuhantak, Gyöngyösre pedig már nem is vásárolják az utasok, míg máshol is havi 1-2 darabra csökkent a bérletváltás. Egyedül Gödöllő esetében maradt meg egy szűk vásárlói réteg.