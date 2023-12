Az 1962-es országgyűlésen szó esett többek között a vetítő termek kivitelezéséről és a moziigényről is – derül ki a Filmhíradó tudósításából.

Az emberek már akkoriban is szerettek moziba járni, újdonság volt ez mindenki számára. Az emberek a vetítések alkalmával összegyűltek, hogy együtt tölthessenek el időt a szórakozás mellett. Az országgyűlés ülésszakán dr. Ábrányi István heves megyei képviselő számolt be megyénk akkori állapotáról.

Elmondása szerint Heves 116 községéből 92-ben volt kultúrotthon vagy kultúrház, melyből 80 kultúrházban volt bent a Moziüzem Vállalat is. De voltak olyan települések is, ahol a Moziüzem Vállalat és a helyi tanács nem tudott megegyezésre jutni a béreken, ezért vagy régi, romos épületetekben volt a mozi vagy egyáltalán nem volt a településen. Ez volt a helyzet Poroszlón is, ahol a több mint 5 millió forintból épített kultúrház 600 férőhelyes nagyterme is üresen állt, mert nem jutott megegyezésre a két szerv. Ehhez hasonló helyzetben volt Gyöngyöshalász is, ahol a kultúrház helyett egy régi, uradalmi épületben volt berendezve a mozi, melynek lyukas volt a plafonja is.