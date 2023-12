Magyarósi Csaba videóblogger látogatott el Egerbe a napokban, ahol eltöltött pár napot, s mindezt összefoglalta egy félórás videóban. Megnézték a nevezetességet, így felmentek a Minaretbe is, ahonnan körbenéztek a városra.

Kipróbálták a Török Fürdő szolgáltatásait is, majd borozni akartak, így Bolyki-völgybe és a Szépasszonyvölgybe is ellátogattak. Természetesen nem maradhatott ki az egri vár, s onnan eldörrent egy lövés is az adventi vásár irányába. Végül oda is leértek, körbejárták a Dobó teret és megízleltek pár finomságot.

Csabáék nyáron Poroszló környékét fedezték fel és elmentek egyet csónakázni a Tisza-tóra is.