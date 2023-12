Szabó Attila és Barátai adventi koncertje volt a péntek esti program az Eger Adventen. Szabó Attilát a Csík zenekarból ismeri a közönség, de más formációkat is életre hívott már: a Szabó Attila és Barátai repertoárjában a Csík zenekar feldolgozások mellett, más átiratok valamint saját dalok is megszólalnak. Az énekért Szabó Attila mellett Szabó Anna Rozsi a felelős, így volt pénteken is.