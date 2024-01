A Heves Vármegyei Befektetési Tükör decemberi számában jelent meg egy interjú dr. Pajtók Gáborral, Eger és térsége országgyűlési képviselőjével melyben a választások óta eltelt időszak és a közelgő önkormányzati választások is szóba kerültek. Arra a kérdésre, hogy a választások óta úgy alakulnak-e a térség ügyei, ahogy szerette volna azt mondta: „A másfél éves intervallum rövid ahhoz, mérleget lehessen vonni. Azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy minden, a választókörzet életét jobbítani hivatott elképzelés, terv elindult a megvalósuláshoz vezető úton. Sok-sok egyénhez, kisebb-nagyobb közösséghez, településhez tartozó üggyel, kéréssel szembesültem, amelyek mindegyike fontos valaki, valakik számára. Ilyenkor azt teszem, amit egy képviselő megtehet; tájékozódom, felvilágosítást kérek, közbenjárok, képviselem az adott felvetést, problémát, segítek a megoldásban.”

Külön kiemelte az Egert elkerülő, tehermentesítő utat: „Ebben az ügyben azt tekintettem elsődlegesnek, hogy minél több szakmai alapú információhoz jussanak az itt élők. A tervezést végző mérnököket, illetve a számukra megrendelést adó NIF Zrt., majd a jogutód Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereit kértem fel, hogy adjanak részletes szakmai tájékoztatást a beruházás indokoltságáról, fontosságáról, a nyomvonaltervezésnél figyelembe vett szempontokról. Lázár János miniszter úr döntésének eredményeképpen az egriek által a közösségi tervezés során kifejezett véleményének megfelelő nyomvonalat terveznek. Ismereteim szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei szeretnék, hogy a nyomvonal tervezetek tervzsűriztetése minél előbb megtörténjen, s azt követően még a jövő év tavaszán meginduljon a környezetvédelmi engedély megadására irányuló eljárás. Azt követően kezdődhetnek meg a kivitelezéshez köthető tervezési feladatok. A másik téma Eger város Déli Iparterületének villamos energia szükséglete biztosítása, illetve az egész város, a teljes lakosság biztonságos villamos energia ellátása. A villamos hálózat fejlesztése, korszerűsítése elengedhetetlenné vált. mert már most elérte a terhelhetőségének a határát. A fejlesztés révén ezek a gondok megszűnnek és akár az egyik alállomás esetleges üzemzavara esetén is biztosítható Eger biztonságos áramellátása. Igen komoly erőfeszítéseket tettem annak érdekében, hogy megszülethessen az a kormány-határozat a szükséges előkészítő-tervezési munkálatok elvégzéséhez kapcsolódóan, amely előfeltétele a majdani, jelenlegi árakon számított több mint 8 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósulásának.”

A leállított Modern Városok Programról, pontosabban annak helyi projektjeiről is beszélt az országgyűlési képviselő. Azt mondta, szerinte az önkormányzat, a városvezetés felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy az ide tartozó projektelemek Egerben alig 38 százalékban valósultak csak meg. Kifejtette, országgyűlési képviselőként egyet tehet, menti a menthetőt:

„Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az egri vár turisztikai célú fejlesztései, valamint a Bárány és különösen a Bitskey uszoda szükséges fejlesztése megvalósuljanak. Bízom továbbá abban, hogy a jól előkészített, Eger közlekedése szempontjából ugyancsak igen fontos Intermodális Csomópont megvalósulhat, azt támogatni fogja a kormány.”

Arról is beszélt, hogy szerinte az elmúlt négy év azt igazolta, hogy Egernek egy felkészült, integratív, higgadt, mégis karakteres polgármesterre van szüksége.

„A jelenlegi polgármesternek és csapatának az egriek 2019. őszén bizalmat szavaztak. Ezzel a bizalommal azonban visszaéltek. Eger fejlődése láthatóan megrekedt, számos, a korábbi városvezetés munkája révén elnyert pályázati forrás elveszett. Eger város összetartó közösségi ereje nemhogy erősödött, hanem meggyengült. A korábbi városvezetés munkáját a kiszámíthatóság, szakértelem jellemezte. A közgyűlési munkát pedig az ügyek, elvek mentén való gondolkodás, konszenzusra törekvő döntéshozatal fémjelezte. Ezt egy egészen más stílus váltotta fel az elmúlt négy évben. Mirkóczki polgármester úr és a képviselő testület közgyűlési tevékenysége sajnos negatív értelemben tett szert országos hírnévre. Aki nyomon követte a közgyűléseken történteket, aki szembesült az Egerben eddig nem tapasztalt agresszív, konfrontatív kommunikációval, az tudja mire utaltam. Az ál civil „Egységben a Városért” Egyesület még a saját tagjaival sem tudott együttműködni, nemhogy a városért. Az elmúlt négy év egri közéleti káoszáért, a város fejlődésének a megrekedéséért felelősséggel tartozók személye ismert mindenki előtt. Éppen ezért egy teljesen új városvezetésre, teljesen új képviselő testületre van szüksége Egernek. Olyan polgármesterre és olyan képviselőkre van szükség, akika közéleti-képviselői tevékenységet valóban a köz érdekében, a város jövője, fejlődése érdekében végzik. Olyan polgármester kell a városnak, aki rendelkezik szervezetirányítói, vezetői tapasztalatokkal, integratív személyiségű és aki képes irányítani egy várost. Olyan képviselők kellenek, akik az egyéni érdekeiket alá tudják annak rendelni a közösség érdekeinek. Ahogyan az Egri Fidesz szervezet a közösségért tenni akaró, jószándékú, értékrendjükben megingathatatlan emberek által megújult, úgy lenne szükséges megújulnia a város vezetésének és képviselő testületének is.”

Oroján Sándor önkormányzati képviselőről is beszélt, róla azt mondta, a jobboldali értékeket már a közgyűlési munkájával elárulta, most pedig úgy látszik, a Fideszt is elárulja azzal, hogy polgármesteri székért indul:

„Ráadásul teszi ezt úgy, hogy közben a fideszes múltjára és kapcsolataira alapozza a kampányát. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az Egerben az elmúlt négy évben kialakult közéleti káoszért a polgármester mellett Oroján Sándor a legfőbb felelős. Arra a politikára, amit ő képvisel, Egerben nincs szükség.”

Pajtók Gábor az interjú végét azzal zárta, hogy képviselőként a legnagyobb feladata az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény hatálya alá tartozó beruházások, kiemelten az építési és infrastrukturális fejlesztések terén várja. Ezek nemcsak Egert, hanem a megyeszékhely térségét, mind a 27 települést is érintik: „Sürgető feladat a vízi közmű ellátó rendszer és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ugyanilyen fontos új iparterületek kialakítása, a meglévők fejlesztése és bővítése a további munkahelyek létesítéséhez, illetve a meglévő munkahelyek megtartásához. Eger és környéke, a Tisza-tó páratlan természeti adottságai, kulturális és épített öröksége miatt is kézenfekvő és szükséges a turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósulása. Ezen fejlesztések nemcsak a turizmusból élők javát szolgálják, hanem minden itt élő és idelátogató javát is. A fejlesztéseknek szolgálni kell, az aktív, a bor- és a gyógyturizmust is. Elengedhetetlen a gyógyfürdők fejlesztése, új turisztikai attrakciók megvalósítása. Ezeket az indokolt, azonosított és a térség számára elsődlegesen fontos fejlesztési igényeket az illetékes szaktárcák és a gazdaságfejlesztési régió kormánybiztosa ismerik. Bízom abban, hogy a 2010-óta tartó a FIDESZ-KDNP pártszövetséghez köthető kormányzás alatt megvalósult töretlen gazdasági fejlődés,- amelyet a COVID járvány, majd az orosz-ukrán háborús konfliktus és annak következményei megakasztottak - folytatódni fog és annak Eger és térsége is nyertese lesz.”