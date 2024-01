A szokásos programjaik mellett két újítást is terveznek 2024-re a Kis Bocs Egyesület tagjai. Az biztos, hogy most is minden tőlük telhetőt megtesznek majd a rászorulók megsegítéséért – ez az újévi fogadalmuk.

Első programjukat áprilisra tervezik, bűnmegelőzési napot tartanak majd. Ifjúságvédelmi előadások, gyermekprogramok is lesznek a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együttműködve.

– Úgy gondoljuk, ez nagyon aktuális téma, főleg, ami a ciber támadásokat illeti. A gyerekek és a felnőttek egyaránt ki vannak téve ezeknek, ezért is kell beszélni róla. Szeretnénk bővíteni az ismereteket a besurranó tolvajokkal és a biztonságos internethasználattal kapcsolatban is – részletezte Galyasné Dósa Katalin.

Újra szeretnék megrendezni a Civil Expót, ahol többek között különböző civil szervezetek és vállalkozások is bemutatkozhatnak. Rengeteg gyerekprogrammal készülnek az eseményre, s nagy hangsúlyt fektetnek majd a társadalom érzékenyítésére.

Augusztus végén nyárbúcsúztató vetélkedőt tartanak majd a tervek szerint. Ősszel pedig a járási egészség- és családi napot rendezik meg: a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet.

Az elnök szavaiból kiderült, a 2024-es évet a Kis Bocs Mikulással szeretnék zárni. Még több csomaggal tervezik meglepni a rászoruló gyerekeket, hogy szebbé varázsolják számukra az ünnepeket.

– A medimentor programot tovább folytatjuk, s további egészségügyi ládák kihelyezését is tervezzük. A bűnmegelőzési nap mellett a másik új tervünk, hogy pályázatot hirdetünk éttermek számára. Olyan jelentkezőket várnunk majd, akik vállalják, hogy a mosdóikba intim higiéniás termékeket helyeznek ki, pelenkázót alakítanak ki, így segítve a nőket. Ennek részleteiről év elején számolunk majd be – zárta gondolatait Galyasné Dósa Katalin.