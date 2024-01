- Részletesen nem ismerjük, hogy mi történt, kik csinálták. Történtek letartóztatások, de könnyen meg lehet vádolni embereket konkrét bizonyítékok nélkül. A szkítaság nem erről szól, hanem az erkölcsről, hogy nem törvényekben, hanem a szívünkben hordjuk az igazságot. A mai törvények nem törvények. Jézus is arról beszélt, hogy a bűn eredménye a törvény, és arról is, hogy mások az égi és a földi törvények – magyarázta dr. Pócs Alfréd, aki egyúttal egri önkormányzati képviselő is.

Kifejtette, van egy kezdeményezésük, célkitűzésük, amely egy pozitív cél, nem valaki ellen, hanem valamiért szól. Ha beigazolódnak a vádak, akkor azok a személyek nem fogadhatók el igazi szkítáknak. Dr. Pócs Alfréd szerint sajnos a mai törvények sem jók, meg kell változtatni a világot, hogy az jóvá váljon, de nem úgy, ahogyan a rendőrségi közleményben szereplő emberek akarták.