Csütörtökön ülésezik Eger közgyűlése, a közzétett napirend szerint a januári ülésen több a helyiek életét befolyásolós javaslat és előterjesztés is a képviselők elé kerül. Az egyikben a parkolási problémák megoldására tesz javaslatot Komlósi Csaba (A városért) tanácsnok, hiszen úgy látja, Egerben is drasztikusan nőtt a gépjárművek száma, ezzel együtt a várakozóhelyek iránti igény is.

„A belvároshoz közeli parkolóhelyek nap közben teljesen kihasználtak, a belvároshoz közeli, lakóövezetekben található nem fizetős parkolók túlterheltté váltak. A bejáró, illetve a tranzit járművezetők gépjárművei is nagy terhet jelentenek ezeken a területeken. Az EVAT Zrt. – mint a parkolási közszolgáltatási tevékenységet ellátó társaság – a fenti okokból szükségesnek látta a fizető várakozóhelyek jelenlegi rendszerének felülvizsgálatát, amelynek első lépése egy parkolási koncepció kidolgozása volt” – fogalmaz Komlósi Csaba az előterjesztésben. Mindez érinti a jelenleg érvényben lévő övezeti rendszert és azok határait, a parkolási rendszer mögött álló technológiát, az érvényes díjakat és bérletárakat.

A várakozási övezetek kialakításának lehetséges változata az anyagban

Forrás: eger.hu

Az elkészült anyag javaslatot tesz arra, hogy a járműforgalom elől elzárt városközpont körül gyűrűs kialakítással, egyre csökkenő tarifával alakítsák ki a parkolókat. A korszerűsítés érdekében javasolják a rendszámalapú szabályozás bevezetését. Ezzel példéul az automaták 75 méter helyett 150 méterenként helyezhetők el, mivel a jegyet nem kell a gépkocsihoz visszavinni – tehát kevesebb automatára lesz szükség. Továbbá nem kell ellenőrizni, hogy megvan-e a jegy, valamint a rendszerből a parkolási szokások vizsgálatához, a vezetői döntésekhez szükséges adatok könnyen kinyerhetők.

Az előterjesztés szerint a rendszámalapú szabályozáshoz arra alkalmas szoftver és hardver, vagyis automaták szükségesek, mely utóbbiból a város már rendelkezik 10 darabbal. A korábban telepített, már amortizálódott automaták rendszám fogadására alkalmasakra költségtakarékosan is lehet cserélni: a hagyományos és a rendszámalapú berendezések ára között minimális az eltérés, az utóbbiak alkalmassá tehetők bankkártya fogadására, az EVAT App munkanevű applikációval a jegyvásárlásra is. Komlósi szerint ezek a fejlesztési lehetőségek az önkormányzat számára többletbevételt eredményezhetnek, amely megnövelt árbevétellel, illetve kisebb működési költséggel érhető el: „A fejlesztési megoldások csökkentik az adminisztrációra fordított humán erőforrás mértékét, továbbá elérhető, hogy az ügyfelek ügyeik intézése során egy számukra elérhető WEB-es felületen intézhessék a dolgaikat, a díjak befizetését. Az informatikai fejlesztéssel párhuzamosan szükséges a parkolók hálózatának, az alkalmazott tarifák, bérletrendszerek, a kedvezmények áttekintése, és az azok bevezetését követően történt jogszabályi, környezeti, valamint igényváltozásokhoz igazítása.”

Komlósi Csaba szakértők bevonásával szeretne elindítani egy egyeztetési folyamatot. Mint kiemelte, az EVAT Zrt. részéről további fejlesztési javaslatként merült fel a csekkek helyett a QR kódos fizetési értesítők bevezetése, amit Budapesten már több kerületben alkalmaznak, illetve egyeztetések kezdődtek a parkolóházakban az elektromos töltők fizetős jelleggel történő működtetéséről is. A javaslatokat csütörtökön megvitatja a közgyűlés.