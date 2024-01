Rázsi Botond Miklós iskolaigazgató, fertálymester volt portálunk podcast csatornájának vendége és a Puttonykáról mesélt nekünk. Elmondta, a kezdeményezés Diósdról indult Dió Döme sétálójával, amit 11 további követett országszerte, az egri lesz az első a Dunán innen. A sétáló lényege, hogy mobiltelefonnal az állomások QR-kódjait beolvasva mesékhez juthatunk, melyeket meg is hallgathatnak vagy fel is olvashatnak a családok. Vasárnaptól Egerben is, egy 15 nevezetességet érintő séta során lehet majd népmeséket és persze Gárdonyi meséit meghallgatni vagy elolvasni. A Puttonyka név borász hagyományokból ered, régen a kicsik is részt vettek a szüreteken, ehhez pedig puttonykákat kaptak.

Az útvonal körbesétálvais 1,5 óra, de ha végighallgatjuk a helyi civilek és fertálymesterek által felmondott meséket, akkor akár egy egész délelőtti vagy délutáni program lehet belőle. A kezdeményezés egyik célja, hogy a meséket és az olvasást népszerűsítse modern technikai eszközökkel. Rázsi Botond úgy fogalmazott, nem kell ördögtől valóként tekinteni a mobileszközökre, ha azokon keresztül meg tudjuk szerettetni a gyerekekkel az olvasást.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!