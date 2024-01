Az évente sorra kerülő nemzetközi ökumenikus imahét, a keresztény egyházak világszerte közös rendezvénysorozata, idén Egerben is január 21-én kezdődik, és e hónap 28-ig tart. A Föld északi féltekéjén hagyományosan a tél középső hónapja az imahét időpontja. A Szent Péter és Szent Pál ünnepe közötti időszakot 1908-ban javasolta Paul Watson, amely így szimbolikus értelmet nyer. A déli féltekén január a vakációk ideje, az egyházak ott máskor tartják az ökumenikus imahetet, például pünkösd tájékán. Az egyház egységének szintén jelképes dátumát 1926-ban javasolta a Hit és Egyházszervezet mozgalom.

A magyarországi kezdő rendezvény a január 21-i budapesti országos nyitó istentisztelet lesz a Szent István Bazilikában, ahol szentbeszédet mond dr. Erdő Péter bíboros, Steinbach József református püspök pedig igét hirdet. A hagyományok szerint vármegyénk székhelyén az imahét nyitónapján, vasárnap minden felekezet a saját templomában, saját liturgiával kezdi a nyolcnapos imaalkalmat. A nyitónapon, 2018 óta, a hívek közösen imádkoznak az üldözött keresztényekért is. Egerben a közös istentiszteletekre – a történelmi egyházak részvételével – az ezt követő napokban kerül sor.

A 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Faso-i ökumenikus munkacsoport készítette, a programadó témáját Lukács evangéliuma adja: Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig, mint saját magadat (Lk 10,27). A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) ismertetője szerint a távoli ország katolikus és protestáns keresztényeinek életkörülményeiről és szolgálati lehetőségeikről részletesen olvashatunk a kiadványban.

– Alapjaiban eltérő gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok között élő, Krisztus evangéliumát kisebbségi helyzetben hirdető egyház jelenik meg szemünk előtt. Nagyon nehéz gazdasági és politikai viszonyok között kell az ott élő testvéreinknek Krisztusról tanúskodniuk és honfitársaik életkörülményein segíteniük. Imádsággal és segítőkészséggel gondoljunk ezen az imahéten ennek a sok próbatételt megélt afrikai országnak a lakosságára és keresztény testvéreink mindennapjaira – hívja fel a figyelmet dr. Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke az imahetet rendező szervezetek képviseletében.

A tavalyi imahéten dr. Ternyák Csaba egri érsek kiemelte, hogy az évről évre visszatérő ökumenikus imahét mindig újabb alkalom a találkozásra, egymás barátként való köszöntésére, a közös imádkozásra és más felekezetű papok, lelkipásztorok prédikációinak meghallgatására.

– Nem menthetjük fel magunkat Jézus szavai alól, melyek nem csupán kortársaihoz szóltak: a külsőséges vallásosság elemeitől, a törvények kijátszásától tartózkodnunk kell. A parancsok, előírások hierarchiájában a legfontosabb a szeretet erénye. A jog, az irgalom, a hűség sem elvont fogalmak, ezek valódi tartalmát kell szem előtt tartanunk, képmutatás nélkül. Összekuszált világunkban mindannyian érezzük, hogy milyen nagy szükség van a jó cselekedetekre és az igazság keresésére. Az az érzésünk, mintha a világ, az ember egyre távolabb kerülne Istentől, és egyre inkább az önzés és az igazságtalanság uralkodna. Az pedig különösen veszélyes, ha mi keresztények úgy teszünk, mintha mi különbek lennénk a világnál, holott mi is éppen pontosan ugyanolyanok vagyunk. Képmutatás az is, amikor magunkat jobbnak állítjuk be, mint amilyenek valójában vagyunk és ez a legsúlyosabb visszaélések egyike. Ne hazudjuk magunkat jobbnak, mint amilyenek vagyunk – fogalmazott az elmúlt év ökumenikus imahete során dr. Ternyák Csaba.

Egerben hétfőn kezdődnek a történelmi egyházak közös alkalmai, minden esetben 17 órakor. Január 22-én a református templomban dr. Ternyák Csaba hirdet igét, a liturgiát Tóth Imre református lelkipásztor vezeti. Kedden a minorita templomban Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész igehirdetése hallgatható meg Cebula Paweł minorita szerzetes liturgiavezetésével. Szerdán az evangélikus templom lesz a helyszín, Demkó Balázs görögkatolikus parókus hirdet igét, a liturgiát Aklan Béla Sándor vezeti. Csütörtökön a ciszter templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész igehirdetése következik, a liturgia vezetője Füleczki István római katolikus templomvezető lesz. Pénteken a Szent II. János Pál pápa Evangelizációs Központba várják a híveket Ficzek László római katolikus plébános igehirdetésére, a liturgát Ailer Gellért római katolikus plébániai kormányzó vezeti. Az imahét szombaton a Bazilikában zárul Tóth Imre református lelkipásztor igehirdetésével, a záró alkalmon a liturgiát Csizmadia István római katolikus plébános vezeti.