A részletekről egyeztetett az állatorvosal, a rendőrséggel, a vadászokkal és sintérekkel is. Még ezen a héten kialakítanak egy ideiglenes helyet a faluban, ahol rövid ideig tartják a befogott állatokat, amíg el nem dől a sorsuk. Hozzátette, szigorúan az állatvédelmi törvények betartását szem előtt tartva járnak el,

Február 1-jén csütörtökön reggel kötelező ebösszeírás kezdődik a faluban. Felkeresnek minden ingatlant, és a lakosoknak nyilatkozniuk kell, hogy van-e kutyájuk, és mennyi. Elkérik az oltási könyvet és ellenőrzik a chipek számát is. A kutyákról fotó is készül.

Ha azt nyilatkozzák, hogy nincs kutyájuk, és később kiderül ennek ellenkezője, bírságra számíthatnak a tulajdonosok.

Csütörtökön reggel kezdik a felmérést az Ady, a Béke, a Petőfi, a Kossuth utcában, illetve a Dankó telepen, majd a többi utcában folytatják.

A fotókra azért van szükség, hogy az utcán kóborló ebeket a későbbiekben azonosítani tudják.

A továbbiakban 50 ezer forint bírságra számíthat a felelőtlen ebtartó. Ha arra hivatkozik, hogy nincs pénze, kénytelen lesz leülni a bírság összegét.

Arra kér mindenkit, készítse el a kutya oltási könyvét, illetve chip azonosítóját.

