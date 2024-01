Az adventi időszak lassacskán a végéhez közelít, így lekerülnek az otthonokban és a közterületeken is a karácsonyi díszek, fények, különböző ünnepi kellékek. Így van ez a Dobó téren is, ahonnét apránként minden eltűnik, s visszaáll a régi rend. A hordókat már összébb pakolták, az installációkat is bontják. A Dobó téren negyven faháznál várták az érdeklődőket.

Az Eger Advent idén sem okozott csalódást. Számos koncerttel, különböző programelemekkel kedveskedtek a kilátogatóknak. Év végén Samantha Fox koncertezett, majd az utolsó napon tűzijáték zárta le az adventet. A jótékonyság sem maradt el, különleges bögréket árusítottak, melynek bevételéből hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatását fizetik majd.