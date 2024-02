Összesen 800 ezer forint gyűlt össze Gyöngyösön az elmúlt szombaton tartott második jótékonysági sportbálon, amelyen a közel 400 vendég vett részt, adta hírül a városháza.

Közel 400 bálozó adakozott jó célra Gyöngyösön

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a bál bevétele idén is jótékony célokat szolgált: a jegyár jótékonysági részével az Aktív Házban kialakított sporttörténeti kiállítás fejlesztéséhez járultak hozzá a bálozók. A gyöngyösi városháza tájékoztatása szerint az üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. az összegből a kiállítás digitális fejlesztését tervezi megvalósítani, hogy – ha csak digitális formában is, de – azokat a relikviákat, emlékeket is be tudják mutatni, amelyek nem fértek el a vitrinekben.