Tudjuk, hogy aki él, egyszer meghal. Ez a gondolat, az elmúlás, a nem lét, az individuum megszűnése, a nincs, saját magunk nincsének a feldolgozása, félelmetes. A szeretteink nincsének a feldolgozása fájdalmas és kiszolgáltatottságérzést, tehetetlenség-érzést szül. A magunk elmúlására való gondolkodásban is benne van ez a momentum – foglalja össze gondolatait Facebook bejegyzésében dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos.

A háziorvos azért írta le véleményét és azért hívja fel az emberek figyelmét a mondani valójára, mert olvasott egy cikket, ami "A Covid-halálozás miért volt olyan magas egyes országokban" témakörét elemezte. Ebben összehasonlították a járvány előtti halálozási mutatókat a Covid alatti többlethalálozási mutatókkal, ennek eredményét egészítette ki gondolataival az orvos.

A cikk fő konklúzióként az államnak az egészségügyre fordított pénzösszegéről és a társadalmi bizalmatlanságról szólt az egészségüggyel szemben.

Dr. Mangó Gabriella azonban azt mondja, hogy ezek mellett sokkal nagyobb probléma is áll a háttérben. Az orvos-természetgyógyász szerint valóban meghatározóak lehettek az ügyben az egészségügy lehetőségei, de a fontos ok az úgynevezett egészségügyi tehetetlenség és az össztársadalmi egészségügyi tudatlanság is. Mit is jelent ez? Ez magába foglalja a prevencióra, a szűrésekre, a vizsgálatokra való várakozás hosszú idejét, a szűrések hiányát. Ahogy azt is, hogy a kínálkozó, a népbetegségeket, például cukorbajt, daganatos kórokat megelőző vizsgálatokra, szűrésekre is kevesen járnak el.

Elmondása szerint közrejátszanak továbbá a magas dohányzási és alkoholfogyasztási mutatók is, hogy rövidebb a magyarok élete, valamint a lakosság magas BMI-je és mozgásszegény életmódja is árt az egészségnek és kurtítja az élettartamot.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Csapó Balázs / Kisalföld)