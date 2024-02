A bankautomata felszerelését február első napjaiban kezdték meg, s már az előkészületek során megkérdeztük Barczi László polgármestert arról, hogy várhatóan mikor lesz használható is az eszköz. A faluvezető akkor szavai szerint reményei szerint február közepére. Nos ez be is következett. A polgármester elmondta azt is, hogy fél évet is felemésztett az a procedúra, amíg véglegessé vált a helyszín és az engedély. Eredetileg ugyanis az orvosi rendelő szélfogójában nézték ki neki a helyet.

– Sajnos azt a helyszínt az Állami és Népegészségügyi Szolgálat nem engedélyezte. Bizonyos szempontból érthető ok, a fertőzésveszély szólt a hely ellen. Végül a művelődési ház falába építhette be a készüléket a tulajdonos MHB. Esővédőt ugyan a bank nem biztosított hozzá, de úgy gondolom önkormányzati erőből ezt meg fogjuk oldani még – mondta Barczi Zsolt.