Pécsett rendezték meg a 14. Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját, melyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Római Katolikus Egyetemi Lelkészsége is részt vett. A találkozóra Budapestről, Veszprémből, Szegedről, Sopronból, Miskolcról, Nyíregyházáról, Debrecenből, Kaposvárról, Gyulafehérvárról, Kolozsvárról és Csíkszeredáról is érkeztek egyetemi lelkészek és fiatalok. Drahos Dávid, az EKKE egyetemi lelkésze a pécsi székesegyház Corpus Christi-kápolnájában mutatott be szentmisét.