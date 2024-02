A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum több mint 35 millió forintos beruházással egy teljesen felújított és a 21. századi igényeknek megfelelő, modern oktatólabort hoz létre a Bornemissza Autós Tanszerviz egy részének teljes átalakításával. A diákok maguk is részt vesznek az új tanműhely kialakításában. Bánfi Zsolt Gergő, végzős gépjármű mechatronikai technikus örül az új oktatólabornak.

– Kiváló lehetőséget biztosít az önfejlesztésre a Bornemissza azzal, hogy a szakmában tanuló diákok hozzáférést kapnak internetes oktatófelületekhez. Én is jelentkeztem a most induló alternatív gépjárműhajtás képzésre, a számos új eszközzel, elektromos és hibrid autóval is felszerelt oktatólabor fantasztikus alap a szaktudás megszerzéséhez! – fogalmazott.

Zsolt osztálytársa, Tóth Áron Benedek szintén az intézmény eszközellátottságát emeli ki. Fontosnak tartja, hogy az iskola egyaránt nagy hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati oktatásra.

– Szerintem a műhely felújításán már most látszik, hogy egy nagyon modern, jól felszerelt műhellyel és oktató laborral fog gyarapodni a Bornemissza tanműhelye, ahol eddig is magas szintű oktatás folyt. Az iskola jó alapokat teremt a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, és akár az egyetemi tanulmányokhoz is – mondta.

